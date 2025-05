Cina e Colombia rafforzano i legami con il nuovo accordo Belt and Road Le due nazioni promuovono la cooperazione strategica mentre Pechino espande la sua influenza in America Latina.

HQ Le ultime notizie su Cina e Colombia . Entrambi i paesi hanno formalizzato un piano di cooperazione congiunta nell'ambito della Belt and Road Initiative, rafforzando i crescenti legami economici tra i due paesi, hanno detto i media statali mercoledì dopo che i loro leader si sono incontrati in Cina. Con la Cina già il secondo partner commerciale della Colombia, l'accordo mira ad approfondire i legami infrastrutturali, commerciali e di investimento. La mossa evidenzia il continuo impegno di Pechino in America Latina, poiché alcuni paesi rivalutano il loro coinvolgimento nell'iniziativa. Xi Jinping e Gustavo Petro // Shutterstock