Cina: il Giappone "ha superato una linea rossa" con le dichiarazioni sull'intervento di Taiwan

HQ

La Cina ha accusato il Giappone di "oltrepassare una linea rossa" dopo che il primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha suggerito all'inizio di questo mese che un blocco cinese o una mossa militare contro Taiwan potrebbe scatenare una risposta militare giapponese. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha definito i commenti "scioccanti", affermando che il Giappone aveva "inviato il segnale sbagliato" e ha rilasciato dichiarazioni che "non avrebbero dovuto essere dette."

In una dichiarazione pubblicata sul sito web del Ministero degli Esteri, Wang ha detto che la Cina deve "rispondere risolutamente" alla posizione del Giappone e ha sostenuto che tutti i paesi condividono la responsabilità nel prevenire "la rinascita del militarismo giapponese." Le sue osservazioni segnano la reazione cinese di più alto livello finora.

Oltrepassare una linea rossa

Le tensioni tra i due paesi sono aumentate nelle ultime settimane. Venerdì, Pechino ha inviato una lettera al Segretario Generale dell'ONU António Guterres accusando Takaichi di una "grave violazione del diritto internazionale." L'ambasciatore cinese all'ONU, Fu Cong, ha avvertito che qualsiasi tentativo giapponese di intervento armato nello Stretto di Taiwan sarebbe considerato "un atto di aggressione" e ha promesso che la Cina avrebbe difeso la propria sovranità.

La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e rifiuta qualsiasi coinvolgimento straniero nella sicurezza dell'isola, in particolare da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati regionali. I commenti di Takaichi rappresentano un tono più tagliente rispetto ai precedenti leader giapponesi, che hanno espresso preoccupazione per le azioni della Cina ma hanno evitato di delineare potenziali risposte militari. La primo ministro si è rifiutata di ritirare le sue dichiarazioni ma ha dichiarato che eviterà di discutere scenari specifici in futuro.