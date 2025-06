Cinque nuovi livelli gratuiti sono stati rilasciati per Astro Bot, oltre a un nuovo controller aggiornato

HQ

Durante l'edizione di ieri di State of Play, il creatore di Astro Bot è apparso e ha annunciato che il gioco sarà ampliato con cinque nuovi livelli Challenge insieme a nuovi bot da collezionare quest'estate, tra cui Atsu dal prossimo Ghost of Yotei insieme ai vecchi preferiti dai fan. Vicious Void Galaxy verrà espanso con una difficoltà più elevata progettata per mettere alla prova i giocatori in Twin-Frog Trouble, Suck It Up, Handhold Havoc e High Inflation, l'ultimo dei quali è ancora un segreto. E per coloro che li completano tutti e cinque? Beh, naturalmente, un'altra sorpresa non annunciata ti aspetta. I nuovi livelli usciranno il 10 luglio e, come di consueto, saranno gratuiti.

Entro la fine dell'anno tornerà anche un nuovo e aggiornato controller a tema Astro Bot, il primo che si è dimostrato uno dei preferiti dai fan. La nuova versione, chiamata Astro Bot Limited Edition DualSense, viene fornita con una "svolta gioiosa" per quanto riguarda il touchpad, con ulteriori informazioni promesse presto.

Hai giocato al miglior gioco dell'anno scorso?