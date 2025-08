Circa 600 ex funzionari della sicurezza israeliana chiedono a Donald Trump di "fermare le sofferenze" a Gaza

HQ

Centinaia di ex funzionari della sicurezza israeliana si appellano al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella speranza che possa influenzare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella speranza di porre fine alla guerra a Gaza.

Circa 600 professionisti della sicurezza in pensione, tra cui ex capi delle agenzie di intelligence israeliane, hanno scritto a Trump per aiutare a porre fine alla guerra. "E' nostro giudizio professionale che Hamas non rappresenti più una minaccia strategica per Israele", hanno detto i funzionari (tramite la BBC). "La tua credibilità con la stragrande maggioranza degli israeliani aumenta la tua capacità di guidare il primo ministro [Benjamin] Netanyahu e il suo governo nella giusta direzione: porre fine alla guerra, restituire gli ostaggi, fermare le sofferenze", hanno detto a Trump.

Più di 60.000 persone sono state uccise a Gaza, secondo il ministero della Salute gestito da Hamas, da quando Israele ha iniziato i suoi attacchi alla fine del 2023. La pressione per porre fine alla guerra è aumentata man mano che la situazione nella Gaza occupata si deteriora.

Recentemente, è stato riferito che la fame si sta diffondendo a Gaza, con persone che non sono in grado di cercare aiuto che vengono inviate dalle forze di soccorso e alcune vengono persino uccise mentre cercano aiuto.