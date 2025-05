Ciri è una "grande scelta" per la protagonista di The Witcher 4, secondo il CFO di CD Projekt Red

HQ

Al giorno d'oggi, attacca qualsiasi cosa tranne un tizio bianco cesellato sulla copertina o sul trailer del tuo videogioco, e una certa folla è destinata a sbuffare e alzare gli occhi al cielo perché crede che l'ennesimo franchise o serie sia caduto in mano ai wokies.

Lo stesso è accaduto quando Ciri è stata rivelata come protagonista per The Witcher 4. Per alcuni non importava quanto avesse senso considerando gli eventi dei giochi passati, ma il contraccolpo sembra essersi in gran parte attenuato ora. Anche così, il direttore finanziario di CD Projekt Red, Piotr Nielubowicz, ha chiarito che lo studio ritiene che Ciri sia la scelta giusta.

"Ai The Game Awards di dicembre, abbiamo presentato il primo trailer, che è stato creato utilizzando la nostra versione di Unreal Engine 5", ha detto Nielubowicz tramite l'outlet polacco Parkiet. "Anche se non mostrava il gameplay in sé, dava ai giocatori un'idea di cosa potevano aspettarsi da The Witcher 4. Soprattutto, volevamo far conoscere al mondo il personaggio principale del gioco. Crediamo che Ciri sia un'ottima scelta per la nuova saga perché ci offre molte possibilità, sia narrative che artistiche. Ci dà anche l'opportunità di raccontare la storia da una nuova prospettiva".

Nielubowicz non ha potuto condividere molto di più su The Witcher 4, poiché sembra che CD Projekt Red stia tenendo il gioco nascosto per ora. Ma ha detto che le ambizioni sono alte, poiché lo sviluppatore vuole superare quello che ha fatto con i giochi precedenti con The Witcher 4.

The Witcher 4 è in fase di sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S.