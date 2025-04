Cittadini cinesi catturati mentre combattevano per la Russia in Ucraina Zelensky chiede spiegazioni alla Cina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Volodymyr Zelensky ha rivelato martedì che le forze ucraine hanno catturato due cittadini cinesi che presumibilmente combattevano per la Russia nell'Ucraina orientale, uno sviluppo che potrebbe complicare gli sforzi di pace in corso. Zelensky ha dichiarato che Kiev aveva informazioni che suggerivano che più cittadini cinesi erano coinvolti nel conflitto. Intanto la Cina ha negato queste accuse, definendole "infondate" e sottolineando la sua neutralità nel conflitto. Con l'aumento delle tensioni, l'Ucraina ha chiesto una risposta alla Cina, con i funzionari che chiedono un maggiore sostegno internazionale per porre fine alla guerra. Per ora, resta da vedere se questo incidente influenzerà gli sforzi diplomatici globali. Volodymyr Zelensky // Shutterstock