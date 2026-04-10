City Masterplan promette una costruzione fotorealistica della città in Unreal Engine 5

Hai voglia di qualcosa come Sim City o Cities: Skylines? Poi tieni d'occhio il recente annunciato City Masterplan, che sembra portare il concetto di costruzione di città a un livello superiore.

È stato sviluppato usando Unreal Engine 5 e, grazie a questo, parliamo di uno dei giochi di strategia visivamente più spettacolari che abbiamo mai visto. Il termine "fotorealismo" viene spesso usato un po' troppo liberamente, ma questo si avvicina abbastanza. L'idea è che potrai costruire la città dei tuoi sogni e modificare il paesaggio come preferisci, costruire strade a piacimento, così come edifici, e mantenere l'economia in onda e senza intoppi.

Hai anche la possibilità di progettare quartieri in vari stili, dai grandiosi skyline americani ai quartieri cinesi accoglienti, e le mappe promettono essere enormi. Gli sviluppatori dicono anche di avere un sistema facile da giocare con pannelli intuitivi che mostrano cosa succede nella tua città.

Guarda il primo trailer qui sotto. Non conosciamo ancora la data di uscita, ma su Steam è indicata come "in arrivo imminente", e PC è l'unica piattaforma confermata finora.