Civilization VII un "inizio lento", afferma il CEO di Take-Two

Civilization VII è stato lanciato all'inizio di quest'anno e, nonostante le grandi speranze per l'ultimo capitolo di uno dei più grandi franchise di strategia del mondo, bug e funzionalità mancanti hanno fatto sì che ora si trovi a un punteggio di recensioni miste su Steam. Ma ci sono speranze che Civ 7 possa cambiare idea.

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, è una delle persone che si sentono positivamente riguardo al titolo. Parlando con IGN, ha ammesso di aver avuto un "inizio lento", ma non pensa che Civilization VII sia una delusione rispetto ad altri capitoli della serie.

"Penso che la cosa fondamentale sia che Civ è sempre stata una combustione lenta. E' sempre stato un titolo che ha avuto – non sono un grande sostenitore della teoria della coda lunga del business dell'intrattenimento – ma Civ è un esempio di quella teoria. E in questo momento le nostre proiezioni per il lifetime value del titolo sono molto coerenti con le nostre aspettative iniziali per il titolo", ha detto Zelnick. "Quindi, anche se siamo partiti a rilento e anche se abbiamo dovuto apportare modifiche – e ce ne sono altre in arrivo – sento che l'adozione da parte dei consumatori è sempre migliore e ci sentiamo davvero bene con il titolo. Penso che nel tempo prenderà il suo posto nel pantheon della sua civiltà in un modo molto credibile e di successo".

Anche Civilization VI ha avuto un inizio un po' lento, ma ha rapidamente ribaltato le percezioni e rimane uno dei giochi di strategia più giocati oggi. Dovremo vedere se Civilization VII può offrire una storia di redenzione simile.