Clair Obscur: Expedition 33 ha visto sottrarre uno dei suoi premi Game of the Year

Si scopre che si può davvero soffrire di successo. Gli Indie Game Awards hanno revocato il premio di Gioco dell'Anno Clair Obscur: Expedition 33 dopo la scoperta che GenAI era stata usata per l'arte provvisoria in una versione precedente del gioco.

Durante il fine settimana è stato rivelato che Clair Obscur: Expedition 33 avrebbe perso i trofei Debut Game e Game of the Year dagli Indie Game Awards a causa dell'uso dell'IA del gioco. Sorry We're Closed e Blue Prince porteranno a casa questi premi rispettivamente, con il roguelike che vincerà il primo premio.

La controversia di Clair Obscur: Expedition 33 è emersa quando i giocatori hanno scoperto dell'uso dell'IA nel gioco grazie a un'intervista con El Pais all'inizio dell'anno. Lì è stato rivelato che alcune illustrazioni provvisorie di sfondo erano state generate con l'IA, e successivamente aggiornate con una patch.

I giocatori sembrano essere in una caccia alle streghe per l'uso dell'IA in questo momento. Da un lato, è un lamento comprensibile, perché può danneggiare l'integrità artistica di un progetto, ma dall'altro, in questo caso almeno nessuno ha notato che Sandfall usava l'IA, e la GenAI è stata modificata con patch, quindi dobbiamo chiederci se questa sia la battaglia che valga la pena combattere. Con l'avanzamento sempre maggiore dell'IA nello sviluppo di giochi, però, molti fanno sentire la loro voce riguardo a questa nuova tecnologia.