Clair Obscur: Expedition 33 Il regista condivide il suo unico consiglio per gli sviluppatori di giochi

Sembra che ci siano stati alcuni anni in cui la solita esperienza AAA è stata criticata dai giocatori, al punto che ora stiamo vedendo giochi che potrebbero non sembrare avere successo sulla carta vendere milioni di copie.

Clair Obscur: Expedition 33 è uno di questi giochi, e in un'intervista con Pirate Software, il direttore del gioco Guillaume Broche ha parlato di come gli sviluppatori di giochi dovrebbero affrontare i progetti futuri.

"Mi considero davvero, davvero, davvero fortunato nel modo in cui tutte le stelle si sono allineate", Broche ha detto, premettendo il suo punto di vista secondo cui gli sviluppatori "non devono creare un gioco che pensi piacerà alla gente, devi creare un gioco che ti piacerà".

"In termini di decisioni creative, se non mi piace nel gioco, non va nel gioco". Broche crede che un gioco con un senso di creazione così forte possa avere maggiori possibilità di toccare profondamente i giocatori e, se lo fa, non fallirà.

Broche ha sicuramente ragione, ma è bello che riconosca la fortuna di Clair Obscur: Expedition 33 in tutto questo. Alcuni giochi possono avere una forte visione creativa ed essere realizzati nel modo che descrive, ma non possono comunque funzionare come vorrebbero gli editori.

Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.