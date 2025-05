Clair Obscur: Expedition 33 L'editore afferma che il lancio di Oblivion Remastered non ha danneggiato le vendite

HQ

Nelle prime anteprime, molti giocatori sapevano che Clair Obscur: Expedition 33 sarebbe stato uno dei principali punti di discussione di aprile 2025. Tuttavia, poi è arrivato The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, e sembrava che forse le persone avrebbero scelto il loro vecchio gioco di ruolo preferito rispetto alla nuova versione di Sandfall Interactive.

Questo si è rivelato non essere il caso, però, poiché il direttore senior del portfolio di Kepler Interactive, Matt Handrahan, ha detto a The Game Business cheClair Obscur: Expedition 33 potrebbe anche essere stato aiutato dal lancio di Oblivion Remastered.

"È andata bene come avrebbe potuto fare ai nostri occhi", ha detto. "E, in realtà, la vicinanza all'Oblivion non sembrava danneggiarci affatto. In molti modi, penso che abbia attirato l'attenzione sui giochi di ruolo di qualità quella settimana e tutti pensavano e parlavano del genere".

Handrahan ha anche parlato di come Xbox abbia contribuito a migliorare il profilo del gioco. "Ha permesso alla gente di capire di cosa si trattava, in un modo che penso avremmo faticato a fare se non fossimo stati alleati con Xbox in quel modo", ha detto. "Non avremmo potuto farlo solo attraverso una demo di Steam, per esempio. Ci ha aiutato a rivendicare questo territorio AA in un modo molto più sicuro. Perché è uno spazio vago che esiste da qualche parte tra giochi piccoli e giochi estremamente grandi, e c'è un sacco di terreno che copre".

Clair Obscur: Expedition 33 è stato lanciato su Xbox Game Pass, ma è comunque riuscito a vendere più di un milione di copie nonostante facesse parte di un modello di abbonamento. È difficile dire se avrebbe avuto lo stesso successo senza essere legato a Xbox nella sua promozione, ma sembra che l'editore del gioco Kepler Interactive sia soddisfatto della collaborazione.

Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.