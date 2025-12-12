Clair Obscur: Expedition 33 vince il premio Gioco dell'Anno ai Game Awards

HQ

Ci sono stati molti giochi eccezionali ai The Game Awards quest'anno, ma a giudicare dai vincitori, sembrerebbe una corsa a un solo cavallo. Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto per Miglior Narrazione, Miglior RPG, Miglior Regia di Gioco e altro ancora, e proprio ora ha chiuso la sua vittoria vincendo il premio Gioco dell'Anno.

Il gioco francese ha ricevuto il trofeo da un altro francese, Nicolas Doucet, direttore del vincitore dello scorso anno Astro Bot. Per molti giocatori, Clair Obscur: Expedition 33 merita di portare a casa il premio principale, ma è inevitabile che ci sia un acceso dibattito online dopo i risultati di stasera, vista la qualità dei giochi usciti nel 2025.

La squadra si prese il suo tempo per salire sul palco, un po' strano considerando quanto tempo avevano già passato lì, ma fu un momento bellissimo vederli scambiarsi un abbraccio prima, applauditi dai membri del cast Jennifer English e Ben Starr.

Il direttore del gioco Guillaume Broche ha dedicato la vittoria al team di Sandfall Interactive, tutti portati ai Game Awards. Ha anche ringraziato i membri del cast, i playtester e persino gli YouTuber che hanno contribuito a creare tutorial su come realizzare videogiochi. Il suo ultimo ringraziamento andò ai giocatori, che ovviamente hanno diffuso il loro amore per questo gioco fantastico.