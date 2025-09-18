Classifica Champions League dopo la 1ª giornata e calendario della 2ª giornata

HQ

Si è conclusa la prima giornata di Champions League. Tra martedì e giovedì è iniziata la fase di campionato, la prima delle sette partite tra settembre 2025 e gennaio 2026. Come forse ricorderete dall'anno scorso, solo i primi 8 club (su 36) si qualificano per gli ottavi di finale, le squadre tra i 9 e i 24 devono giocare uno spareggio extra. E con le nuove regole, la posizione in classifica è ancora più importante di prima...

Su 36, 14 squadre hanno vinto la loro partita d'esordio e hanno preso 3 punti. In caso di parità alla fine, la posizione sarà decisa dalla differenza reti, quindi dai gol segnati, dai gol segnati in trasferta, dal numero di vittorie, dal numero di vittorie in trasferta.

Classifica della Champions League (al 18 settembre 2025)



Eintracht Francoforte: 3 punti (GD: 4)

PSG: 3 punti (GD: 4)

Club Brugge: 3 punti (GD: 3)

Sporting: 3 punti (GD: 3)

Union Saint-Gillois: 3 punti (GD: 2)

Bayern: 3 punti (GD: 2)

Arsenal: 3 punti (GD: 2)

Inter: 3 punti (GD: 2)

Manchester City: 3 punti (GD: 2)

Qarabag FK: 3 punti (GD: 1)

Liverpool: 3 punti (GD: 1)

Barcellona: 3 punti (GD: 1)

Real Madrid: 3 punti (GD: 1)

Tottenham: 3 punti (GD: 1)

Dortmund: 1 punto (GD: 0)

Juventus: 1 punto (GD: 0)

Leverkusen: 1 punto (GD: 0)

Bodo/Glimt: 1 punto (GD: 0)

Copenaghen: 1 punto (GD: 0)

Slavia Praga: 1 punto (GD: 0)

Olympiacos: 1 punto (GD: 0)

Pafos: 1 punto (GD: 0)

Atlético Madrid: 0 punti (GD: -1)

Benfica: 0 punti (GD: -1)

Marsiglia: 0 punti (GD: -1)

Newcastle: 0 punti (GD: -1)

Villarreal: 0 punti (GD: -1)

Chelsea: 0 punti (GD: -2)

PSV: 0 punti (GD: -2)

Ajax: 0 punti (GD: -2)

Athletic Club: 0 punti (GD: -2)

Napoli: 0 punti (GD: -2)

Kairat: 0 punti (GD: -3)

Monaco: 0 punti (GD: -3)

Galatasaray: 0 punti (GD: -4)

Atalanta: 0 punti (GD: -4)



Quando si gioca la 2ª giornata?

La 2ª giornata si svolgerà tra il 30 settembre e il 1 ottobre. D'ora in poi, si torna al normale calendario delle partite il martedì e il mercoledì, con il giovedì dedicato alla Conference League e all'Europa League.

30 settembre, martedì:



Kairat vs. Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 BST



Atalanta-Club Brugge: 18:45 CET, 17:45 BST



Marsiglia vs. Ajax: 21:00 CET, 20:00 CEST



Inter-Slavia Praga: 21:00 CET, 20:00 BST



Chelsea-Benfica: 21:00 CET, 20:00 CEST



Galatasaray-Liverpool: 21:00 CET, 20:00 CEST



Pafos-Bayern: 21:00 CET, 20:00 CEST



Bodo/Glimt vs. Tottenham: 21:00 CET, 20:00 BST



Atleti vs. Francoforte: 21:00 CET, 20:00 BST



1 ottobre, mercoledì



Qarabag vs. Copenaghen: 18:45 CET, 17:45 CEST



Union Saint-Gilloise vs. Newcastle: 18:45 CET, 17:45 BST



Monaco vs. Man City: 21:00 CET, 20:00 BST



Dortmund-Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 BST



Napoli-Sporting: 21:00 CET, 20:00 BST



Villarreal-Juventus: 21:00 CET, 20:00 BST



Arsenal-Olympiacos: 21:00 CET, 20:00 BST



Barcellona-PSG: 21:00 CET, 20:00 BST



Leverkusen vs. PSV: 21:00 CET, 20:00 BST

