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Classifica Coppa del Mondo 2026 dopo la Settimana 1, orari per la seconda giornata del girone (18-24 giugno)
Chi sta andando meglio ai Mondiali dopo la prima settimana della fase a gironi?
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La Coppa del Mondo 2026 ha concluso la prima giornata della fase a gironi. Da oggi, giovedì 18 giugno, inizia la seconda giornata con la Cechia contro Sudafrica e Svizzera contro Bosnia ed Erzegovina nel pomeriggio/sera; e Canada contro Qatar e Messico contro Corea del Sud nella notte/nelle prime ore di venerdì.
Ci sono ancora due partite da disputare in ogni girone e tutto può cambiare, ma finora ci sono stati chiari vincitori e sconfitti in queste prime partite. Queste sono le classifiche attuali in tutti i 12 giri della Coppa del Mondo:
Tabella della fase a gironi della Coppa del Mondo dopo la seconda giornata:
Gruppo A
- Messico — 3 punti, giorno + 2
- Corea del Sud — 3 punti, GD +1
- Cechia — 0 pt, diabètica -1
- Sudafrica — 0 punti, giorno -2
Gruppo B
- Svizzera — 1 punto, giorno 0
- Canada — 1 pt, GD 0
- Qatar — 1 punto, GD 0
- Bosnia ed Erzegovina — 1 punto, giorno 0
Gruppo C
- Scozia — 3 punti, diapositiva +1
- Marocco — 1 punto, giorno 0
- Brasile — 1 punto, GD 0
- Haiti — 0 punti, giorno -1
Gruppo D
- Stati Uniti — 3 punti, giorno di trasmissione +3
- Australia — 3 punti, diafragma +2
- Turchia — 0 punti, GD -2
- Paraguay — 0 punti, GD -3
Gruppo E
- Germania — 3 punti, diavolo +6
- Costa d'Avorio — 3 punti, diapositiva +1
- Ecuador — 0 punti, GD -1
- Curaçao — 0 punti, GD -6
Gruppo F
- Svezia — 3 punti, diapositiva +4
- Giappone — 1 punto, giorno 0
- Paesi Bassi — 1 punto, GD 0
- Tunisia — 0 punti, GD -4
Gruppo G
- Nuova Zelanda — 1 punto, giorno 0
- Iran — 1 punto, GD 0
- Belgio — 1 punto, GD 0
- Egitto — 1 punto, giorno 0
Gruppo H
- Uruguay — 1 punto, GD 0
- Arabia Saudita — 1 punto, GD 0
- Spagna — 1 punto, GD 0
- Capo Verde — 1 pt, GD 0
Gruppo I
- Norvegia — 3 punti, diafragma +3
- Francia — 3 punti, GD +2
- Senegal — 0 punti, GD -2
- Iraq — 0 punti, GD -3
Gruppo J
- Argentina — 3 punti, GD +3
- Austria — 3 punti, GD +2
- Jordan — 0 punti, giorno -2
- Algeria — 0 punti, GD -3
Gruppo K
- Colombia — 3 punti, giorno +2
- RD Congo — 1 punto, giorno 0
- Portogallo — 1 punto, GD 0
- Uzbekistan — 0 punti, GD -2
Gruppo L
- Inghilterra — 3 punti, GD +2
- Ghana — 3 punti, GD +1
- Panama — 0 punti, GD -1
- Croazia — 0 punti, GD -2
Se non vuoi perderti nulla, ecco un ripasso su cosa ci aspetta nella seconda giornata della Coppa del Mondo, da giovedì 18 giugno a mercoledì 24 giugno.
Fase a gironi della seconda giornata della Coppa del Mondo
Giovedì 18 giugno
- Gruppo A: Repubblica Ceca vs Sudafrica (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppo B: Svizzera vs Bosnia ed Erzegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Venerdì 19 giugno
- Gruppo B: Canada vs Qatar (00:00 CEST, 23:00 BST -di giovedì-), Vancouver, Canada
- Gruppo A: Messico vs Corea del Sud (03:00 CEST, 02:00 BST), Zapopan, Messico
- Gruppo D: USA vs Australia (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Sabato 20 giugno
- Gruppo C: Scozia vs Marocco (00:00 CEST, 23:00 BST - di venerdì -), Foxborough, USA
- Gruppo C: Brasile vs Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA
- Gruppo D: Turchia vs Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppo F: Paesi Bassi vs Svezia (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppo E: Germania vs Costa d'Avorio (22:00 CEST, 21:00 BST), Toronto, Canada
Domenica, 21 giugno
- Gruppo E: Ecuador vs Curaçao (02:00 CEST, 01:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppo F: Tunisia vs Giappone (06:00 CEST, 05:00 BST), Guadalupe, Messico
- Girone H: Spagna vs Arabia Saudita (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppo G: Belgio vs Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Lunedì, 22 giugno
- Gruppo H: Uruguay vs Capo Verde (00:00 CEST, 23:00 BST -di domenica-), Miami, USA
- Gruppo G: Nuova Zelanda vs Egitto (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppo J: Argentina vs Austria (19:00 CEST, 18:00 BST), Arlington, USA
- Gruppo I: Francia vs Iraq (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Martedì 23 giugno
- Gruppo I: Norvegia vs Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Canada
- Gruppo J: Giordania vs Algeria (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppo K: Portogallo vs Uzbekistan (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Girone L: Inghilterra vs Ghana (22:00 CEST, 21:00 BST), Foxborough, USA
Mercoledì 24 giugno
- Girone L: Panama vs Croazia (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppo K: Colombia vs RDC (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Messico