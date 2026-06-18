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Classifica Coppa del Mondo 2026 dopo la Settimana 1, orari per la seconda giornata del girone (18-24 giugno)

Chi sta andando meglio ai Mondiali dopo la prima settimana della fase a gironi?

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La Coppa del Mondo 2026 ha concluso la prima giornata della fase a gironi. Da oggi, giovedì 18 giugno, inizia la seconda giornata con la Cechia contro Sudafrica e Svizzera contro Bosnia ed Erzegovina nel pomeriggio/sera; e Canada contro Qatar e Messico contro Corea del Sud nella notte/nelle prime ore di venerdì.

Ci sono ancora due partite da disputare in ogni girone e tutto può cambiare, ma finora ci sono stati chiari vincitori e sconfitti in queste prime partite. Queste sono le classifiche attuali in tutti i 12 giri della Coppa del Mondo:

Tabella della fase a gironi della Coppa del Mondo dopo la seconda giornata:

Gruppo A


  1. Messico — 3 punti, giorno + 2

  2. Corea del Sud — 3 punti, GD +1

  3. Cechia — 0 pt, diabètica -1

  4. Sudafrica — 0 punti, giorno -2

Gruppo B


  1. Svizzera — 1 punto, giorno 0

  2. Canada — 1 pt, GD 0

  3. Qatar — 1 punto, GD 0

  4. Bosnia ed Erzegovina — 1 punto, giorno 0

Gruppo C


  1. Scozia — 3 punti, diapositiva +1

  2. Marocco — 1 punto, giorno 0

  3. Brasile — 1 punto, GD 0

  4. Haiti — 0 punti, giorno -1

Gruppo D


  1. Stati Uniti — 3 punti, giorno di trasmissione +3

  2. Australia — 3 punti, diafragma +2

  3. Turchia — 0 punti, GD -2

  4. Paraguay — 0 punti, GD -3

Gruppo E


  1. Germania — 3 punti, diavolo +6

  2. Costa d'Avorio — 3 punti, diapositiva +1

  3. Ecuador — 0 punti, GD -1

  4. Curaçao — 0 punti, GD -6

Gruppo F


  1. Svezia — 3 punti, diapositiva +4

  2. Giappone — 1 punto, giorno 0

  3. Paesi Bassi — 1 punto, GD 0

  4. Tunisia — 0 punti, GD -4

Gruppo G


  1. Nuova Zelanda — 1 punto, giorno 0

  2. Iran — 1 punto, GD 0

  3. Belgio — 1 punto, GD 0

  4. Egitto — 1 punto, giorno 0

Gruppo H


  1. Uruguay — 1 punto, GD 0

  2. Arabia Saudita — 1 punto, GD 0

  3. Spagna — 1 punto, GD 0

  4. Capo Verde — 1 pt, GD 0

Gruppo I


  1. Norvegia — 3 punti, diafragma +3

  2. Francia — 3 punti, GD +2

  3. Senegal — 0 punti, GD -2

  4. Iraq — 0 punti, GD -3

Gruppo J


  1. Argentina — 3 punti, GD +3

  2. Austria — 3 punti, GD +2

  3. Jordan — 0 punti, giorno -2

  4. Algeria — 0 punti, GD -3

Gruppo K


  1. Colombia — 3 punti, giorno +2

  2. RD Congo — 1 punto, giorno 0

  3. Portogallo — 1 punto, GD 0

  4. Uzbekistan — 0 punti, GD -2

Gruppo L


  1. Inghilterra — 3 punti, GD +2

  2. Ghana — 3 punti, GD +1

  3. Panama — 0 punti, GD -1

  4. Croazia — 0 punti, GD -2

Se non vuoi perderti nulla, ecco un ripasso su cosa ci aspetta nella seconda giornata della Coppa del Mondo, da giovedì 18 giugno a mercoledì 24 giugno.

Fase a gironi della seconda giornata della Coppa del Mondo

Giovedì 18 giugno


  • Gruppo A: Repubblica Ceca vs Sudafrica (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA

  • Gruppo B: Svizzera vs Bosnia ed Erzegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA

Venerdì 19 giugno


  • Gruppo B: Canada vs Qatar (00:00 CEST, 23:00 BST -di giovedì-), Vancouver, Canada

  • Gruppo A: Messico vs Corea del Sud (03:00 CEST, 02:00 BST), Zapopan, Messico

  • Gruppo D: USA vs Australia (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA

Sabato 20 giugno


  • Gruppo C: Scozia vs Marocco (00:00 CEST, 23:00 BST - di venerdì -), Foxborough, USA

  • Gruppo C: Brasile vs Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA

  • Gruppo D: Turchia vs Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA

  • Gruppo F: Paesi Bassi vs Svezia (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA

  • Gruppo E: Germania vs Costa d'Avorio (22:00 CEST, 21:00 BST), Toronto, Canada

Domenica, 21 giugno


  • Gruppo E: Ecuador vs Curaçao (02:00 CEST, 01:00 BST), Kansas City, USA

  • Gruppo F: Tunisia vs Giappone (06:00 CEST, 05:00 BST), Guadalupe, Messico

  • Girone H: Spagna vs Arabia Saudita (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA

  • Gruppo G: Belgio vs Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA

Lunedì, 22 giugno


  • Gruppo H: Uruguay vs Capo Verde (00:00 CEST, 23:00 BST -di domenica-), Miami, USA

  • Gruppo G: Nuova Zelanda vs Egitto (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Canada

  • Gruppo J: Argentina vs Austria (19:00 CEST, 18:00 BST), Arlington, USA

  • Gruppo I: Francia vs Iraq (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA

Martedì 23 giugno


  • Gruppo I: Norvegia vs Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Canada

  • Gruppo J: Giordania vs Algeria (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA

  • Gruppo K: Portogallo vs Uzbekistan (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA

  • Girone L: Inghilterra vs Ghana (22:00 CEST, 21:00 BST), Foxborough, USA

Mercoledì 24 giugno


  • Girone L: Panama vs Croazia (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA

  • Gruppo K: Colombia vs RDC (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Messico

Classifica Coppa del Mondo 2026 dopo la Settimana 1, orari per la seconda giornata del girone (18-24 giugno)
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