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La Coppa del Mondo 2026 ha concluso la prima giornata della fase a gironi. Da oggi, giovedì 18 giugno, inizia la seconda giornata con la Cechia contro Sudafrica e Svizzera contro Bosnia ed Erzegovina nel pomeriggio/sera; e Canada contro Qatar e Messico contro Corea del Sud nella notte/nelle prime ore di venerdì.

Ci sono ancora due partite da disputare in ogni girone e tutto può cambiare, ma finora ci sono stati chiari vincitori e sconfitti in queste prime partite. Queste sono le classifiche attuali in tutti i 12 giri della Coppa del Mondo:

Tabella della fase a gironi della Coppa del Mondo dopo la seconda giornata:

Gruppo A



Messico — 3 punti, giorno + 2

Corea del Sud — 3 punti, GD +1

Cechia — 0 pt, diabètica -1

Sudafrica — 0 punti, giorno -2



Gruppo B



Svizzera — 1 punto, giorno 0

Canada — 1 pt, GD 0

Qatar — 1 punto, GD 0

Bosnia ed Erzegovina — 1 punto, giorno 0



Gruppo C



Scozia — 3 punti, diapositiva +1

Marocco — 1 punto, giorno 0

Brasile — 1 punto, GD 0

Haiti — 0 punti, giorno -1



Gruppo D



Stati Uniti — 3 punti, giorno di trasmissione +3

Australia — 3 punti, diafragma +2

Turchia — 0 punti, GD -2

Paraguay — 0 punti, GD -3



Gruppo E



Germania — 3 punti, diavolo +6

Costa d'Avorio — 3 punti, diapositiva +1

Ecuador — 0 punti, GD -1

Curaçao — 0 punti, GD -6



Gruppo F



Svezia — 3 punti, diapositiva +4

Giappone — 1 punto, giorno 0

Paesi Bassi — 1 punto, GD 0

Tunisia — 0 punti, GD -4



Gruppo G



Nuova Zelanda — 1 punto, giorno 0

Iran — 1 punto, GD 0

Belgio — 1 punto, GD 0

Egitto — 1 punto, giorno 0



Gruppo H



Uruguay — 1 punto, GD 0

Arabia Saudita — 1 punto, GD 0

Spagna — 1 punto, GD 0

Capo Verde — 1 pt, GD 0



Gruppo I



Norvegia — 3 punti, diafragma +3

Francia — 3 punti, GD +2

Senegal — 0 punti, GD -2

Iraq — 0 punti, GD -3



Gruppo J



Argentina — 3 punti, GD +3

Austria — 3 punti, GD +2

Jordan — 0 punti, giorno -2

Algeria — 0 punti, GD -3



Gruppo K



Colombia — 3 punti, giorno +2

RD Congo — 1 punto, giorno 0

Portogallo — 1 punto, GD 0

Uzbekistan — 0 punti, GD -2



Gruppo L



Inghilterra — 3 punti, GD +2

Ghana — 3 punti, GD +1

Panama — 0 punti, GD -1

Croazia — 0 punti, GD -2



Se non vuoi perderti nulla, ecco un ripasso su cosa ci aspetta nella seconda giornata della Coppa del Mondo, da giovedì 18 giugno a mercoledì 24 giugno.

Fase a gironi della seconda giornata della Coppa del Mondo

Giovedì 18 giugno



Gruppo A: Repubblica Ceca vs Sudafrica (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA



Gruppo B: Svizzera vs Bosnia ed Erzegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA



Venerdì 19 giugno



Gruppo B: Canada vs Qatar (00:00 CEST, 23:00 BST -di giovedì-), Vancouver, Canada



Gruppo A: Messico vs Corea del Sud (03:00 CEST, 02:00 BST), Zapopan, Messico



Gruppo D: USA vs Australia (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA



Sabato 20 giugno



Gruppo C: Scozia vs Marocco (00:00 CEST, 23:00 BST - di venerdì -), Foxborough, USA



Gruppo C: Brasile vs Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA



Gruppo D: Turchia vs Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA



Gruppo F: Paesi Bassi vs Svezia (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA



Gruppo E: Germania vs Costa d'Avorio (22:00 CEST, 21:00 BST), Toronto, Canada



Domenica, 21 giugno



Gruppo E: Ecuador vs Curaçao (02:00 CEST, 01:00 BST), Kansas City, USA



Gruppo F: Tunisia vs Giappone (06:00 CEST, 05:00 BST), Guadalupe, Messico



Girone H: Spagna vs Arabia Saudita (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA



Gruppo G: Belgio vs Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA



Lunedì, 22 giugno



Gruppo H: Uruguay vs Capo Verde (00:00 CEST, 23:00 BST -di domenica-), Miami, USA



Gruppo G: Nuova Zelanda vs Egitto (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Canada



Gruppo J: Argentina vs Austria (19:00 CEST, 18:00 BST), Arlington, USA



Gruppo I: Francia vs Iraq (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA



Martedì 23 giugno



Gruppo I: Norvegia vs Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Canada



Gruppo J: Giordania vs Algeria (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA



Gruppo K: Portogallo vs Uzbekistan (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA



Girone L: Inghilterra vs Ghana (22:00 CEST, 21:00 BST), Foxborough, USA



Mercoledì 24 giugno



Girone L: Panama vs Croazia (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA



Gruppo K: Colombia vs RDC (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Messico

