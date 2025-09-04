Clive Barker era "molto felice" del gioco Hellraiser: Revival

HQ

Clive Barker's Hellraiser: Revival Sembra essere una vera continuazione del franchise con una storia fresca, vecchi nemici e un sacco di sangue, budella e sangue da vivere per la prima volta in forma di videogioco. Ma, alla Gamescom, ci siamo chiesti se ci fosse mai stata l'idea di riprodurre i film in un videogioco, o di fare una rivisitazione delle loro storie.

Abbiamo chiesto agli assistenti alla direzione del gioco Aleksandra Pelivanoić e Srđan Nedić quale sia stato il concetto originale che hanno ideato per il gioco alla Gamescom, dove ci hanno detto che non c'è mai stato un piano per deviare da una nuova storia nell'universo di Hellraiser. "Sapevamo fin dall'inizio che volevamo raccontare una nuova storia nell'universo di Hellraiser", ha detto Nedić. "E abbiamo avuto Clive [Barker] con noi fin dall'inizio del progetto. Quindi, come la sua intuizione, il suo input e il suo feedback e tutto il resto è stato fondamentale per noi per realizzare la storia originale, ma comunque ambientata nel mondo".

"È come se avessimo mantenuto molti elementi originali dei film, ma sentivamo che una nuova storia originale aveva senso, e Clive Barker ha lavorato con noi su questo, e ne era molto felice", ha aggiunto Pelivanoić. "Diceva anche, tipo, questo è Hellraiser, quindi anche noi ne eravamo felici".

Probabilmente la migliore notizia che si possa sperare quando si realizza il videogioco Hellraiser, davvero.