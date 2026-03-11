Clive Barker's Hellraiser: Revival Diario degli sviluppatori mostra un gameplay più cruento e violento

HQ

A parte il 2026, in realtà non sappiamo quando Clive Barker's Hellraiser: Revival farà il suo debutto su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Questo non ha impedito allo sviluppatore Saber Interactive di mostrarsi e parlare del gioco ogni volta che ne ha l'occasione, e su questo punto di vista è arrivato un diario dello sviluppatore che approfondisce ulteriormente la produzione di questo gioco horror sanguinoso e violento.

Nel lungo clip, vediamo una marea di gameplay aggiuntiva e informazioni sul gioco, mentre Doug Bradley appare per discutere del suo ritorno come Pinhead per il progetto, un'esperienza che ha trovato piuttosto piacevole perché gli ha permesso di passare ore di trucco e protesi per interpretare il personaggio iconico, come è stato il caso della versione live-action.

Quello che il diario degli sviluppatori non ha esplorato è stata la data di lancio mancante già menzionata, che al momento rimane nel 2026. Dai un'occhiata al lungo nuovo clip qui sotto.