Club messicano squalificato dalla Coppa del Mondo per club FIFA, verrà annunciato un sostituto

La Coppa del Mondo per Club FIFA, che si svolge quest'estate per la prima volta con il nuovo formato, ha perso uno dei suoi membri. La FIFA ha confermato che il Club León è stato rimosso, a causa del mancato rispetto del regolamento del torneo da parte dei suoi proprietari: non possono essere proprietari di più club partecipanti.

Il Club León, uno dei più grandi club messicani, fa parte del Grupo Pachuca, che possiede anche il Pachuca. Entrambi i club si sono qualificati per la Coppa del Mondo per club FIFA con meriti sportivi, in virtù della vittoria dell'ultima Coppa dei Campioni CONCACAF: il León ha vinto nel 2023 e il Pachuca ha vinto nel 2024 - affrontando poi il Real Madrid nella Coppa Intercontinentale.

In una dichiarazione, la FIFA ha affermato che "in linea con l'articolo 10 paragrafo quattro del regolamento per la Coppa del Mondo per club FIFA 2025, la FIFA ha stabilito che il Club León sarà rimosso dalla competizione, con il club che sarà ammesso come sostituto da annunciare a tempo debito" (tramite ESPN). Tale regola afferma che "Nessuna persona fisica o giuridica può controllare o esercitare influenza su più di un club partecipante alla competizione".

Naturalmente, León non è contento, e il Grupo Pachuca ha confermato che farà ricorso contro la decisione "fino alle ultime istanze con le più alte autorità sportive", sostenendo che ci sono prove che dimostrano che entrambi i club sono indipendenti dal punto di vista amministrativo e sportivo.

Il Club León è stato inserito nel Gruppo D, insieme a Chelsea, Flamengo ed Espérance Sportive de Tunis. Mancano meno di tre mesi alla scelta di un altro club... a meno che Pachuca non vinca l'appello.