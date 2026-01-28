Coco Gauff spiega il suo scatto d'ira agli Australian Open e Swiatek la difende

HQ

Coco Gauff ha subito una grande sorpresa agli Australian Open, perdendo contro Elina Svitolina nei quarti di finale 6-1, 6-2 in soli 59 minuti. La numero 3 al mondo ha commesso 26 errori non forzati e ha segnato solo tre clean winners in 15 partite della partita, e poi ha reagito in quella che pensava fosse una località privata, una rampa che conduceva agli spogliatoi: le telecamere l'hanno ripresa mentre schiacciava la racchetta sette volte contro il pavimento.

Naturalmente, le fu chiesto del suo sfogo in una conferenza stampa successiva. "In certi momenti sento che non servano a trasmettere. Ho cercato di andare in un posto dove pensavo non ci fosse una telecamera perché non mi piace necessariamente rompere racchette."

Gauff ha detto che la stessa cosa è successa ad Aryna Sabalenka dopo una finale agli US Open, e si è difesa, affermando che aveva promesso di non rompere mai una racchetta da quando la ventunenne l'ha fatto a Roland Garros "perché non credo che sia una buona rappresentazione".

Iga Swiatek, che ha subito anch'essa una pesante sconfitta contro Elena Rybakina nei quarti di finale, ha difeso Gauff e ha chiesto maggiore privacy per le giocatrici: "La domanda è: siamo tenniste? O siamo animali nello zoo? Sarebbe bello avere un po' di privacy", spiegando che "in altri sport ci sono alcune cose tecniche che vuoi fare. Sarebbe bello avere un po' di spazio per farlo senza che tutto il mondo guardi".