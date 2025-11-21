Cole Palmer del Chelsea salterà partite contro Barcellona e Arsenal dopo essersi fratturato un dito del piede con una porta

HQ

Cole Palmer, uno dei titolari del Chelsea, che quest'anno ha recentemente sollevato la UEFA Conference League e la Coppa del Mondo per Club FIFA, ha subito un incidente strano, ma fortunatamente lieve, mercoledì sera che lo ha tenuto lontano dal campo per un'altra settimana.

Il centrocampista offensivo è assente negli ultimi due mesi a causa di un infortunio all'inguine. Era pronto a tornare questo fine settimana dopo la pausa internazionale, per la partita di sabato contro il Burnley in Premier League, ma si è fratturato il dito del piede in un incidente domestico in casa, quando ha colpito una porta con il dito del piede della gamba sinistra.

Di conseguenza, ci vorrà una settimana per guarire da questa battuta d'arresto, il che significa che perderà non solo la partita di sabato, ma anche due partite molto importanti la prossima settimana: il duello di martedì contro il Barcellona in Champions League e l'Arsenal il weekend successivo.

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, lo ha confermato in conferenza stampa: "Purtroppo ha avuto un incidente in casa in cui si è battuto il dito del piede. Non è nulla di importante, ma non tornerà nella prossima settimana. Mi sveglio molte volte durante la notte - mi sbatto la testa, le gambe, tutto - quindi può succedere."

Anche senza Palmer, il Chelsea ha fatto bene in questa stagione: terzo in Premier League a sei punti dal leader Arsenal, e dodicesimo in Champions League con sette punti.