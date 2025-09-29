Come giocare Barkour, il Metal Gear con i cani

Mentre i partecipanti e gli spettatori delle trasmissioni del Tokyo Game Show potrebbero essere sorpresi dal curioso action-stealth-platformer Barkour, ne avevamo già sentito parlare qualche settimana prima. La buona notizia è che ora abbiamo un trailer per riempire gli spazi vuoti sull'idea di un cane come un eroe d'azione simile a Solid Snake.

Il nuovo video svelato alla fiera del gioco giapponese ci mostra T.H.U.N.D.E.R., un agente cinofilo in missione speciale che deve risolvere enigmi, evitare i nemici e muoversi agilmente su terreni pericolosi per portare a termine la sua missione affrontando i cattivi con il suo arsenale di armi degne dello stesso 007. E, già che c'è, segna il suo territorio con un bravo ragazzo.

Barkour non ha ancora una data di uscita, ma puoi aggiungerlo alla tua lista dei desideri su Steam e più tardi questa settimana Varsav Game Studios rilascerà una demo. Interessato?