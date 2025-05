Come lavora un fumettista oggi?

HQ

Nonostante siano stati molti gli ospiti al recente evento Comicon 25 Napoli, provenienti dai più diversi ambiti artistici, quelli abituali e principali sono ancora e continueranno ad essere i fumettisti. In questo caso, Simone di Meo, fumettista noto per le sue collaborazioni con diversi editori come Marvel, Disney o Titan Comics, oltre ad essere l'autore principale della serie regolare di 'Mighty Morphin Power Rangers'. Nel 2022 è stato riconosciuto come Best Cover Artist ai Ringo Awards e ora abbiamo parlato con lui per rivedere i dettagli sul suo stile di lavoro.

Abbiamo chiesto all'artista torinese napoletano quale sia la sua opera più personale, Li Troviamo Solo Quando Sono Morti, che in inglese si chiama We Find Them When They're Dead . "Questo è il progetto che ho iniziato circa cinque anni fa ed è la mia prima serie creativa per il mercato americano", ha spiegato la giovane autrice. "È come una cosa folle di fantascienza, con divinità e navi e un sacco di cose diverse. Ho creato un nuovo universo, che è davvero importante per un artista.

Ci ha anche raccontato le sue preferenze riguardo al suo stile di disegno. "Ho iniziato la mia carriera come inchiostratore tradizionale, con pennello e altri pennini, ma ora lavoro nel digitale per i layout e il colore. A volte provo qualcosa fisicamente e creo una fusione tra lavoro tradizionale e digitale".

Vale la pena notare che non si tratta solo di film o videogiochi, poiché anche i tempi di consegna sono fondamentali in questo settore. "Lavoro normalmente sette giorni su sette, ma a volte cerco di prendermi mezza giornata o un giorno libero per le faccende della vita. Dopo dieci anni di lavoro, la mia schiena è completamente sconvolta e cerco di andare in palestra a giorni alterni. Non credo che sia un buon esempio".

Infine, volevamo sapere se avesse scoperto qualche aspetto per aumentare la sua produttività, e la sua risposta è stata chiara e concisa. «No. Diventi più veloce in modo naturale".

