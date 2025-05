Come le nuove forme d'arte si stanno avvicinando ai videogiochi

HQ

La concezione dell'arte da parte dei comuni cittadini può essere quella di una disciplina molto esclusiva, fatta per persone di alto rango. Nel corso degli anni ci siamo allontanati da una forma di espressione che ci coinvolge tutti. Le belle arti tradizionali ci aiutano a interpretare il mondo che ci circonda, ma tutto sta cambiando e nuove discipline si stanno facendo strada. Elena Dimopoulou, artista dei nuovi media e istruttrice autorizzata di Unreal Engine, ha parlato della sua esperienza con la realtà virtuale e con gli insegnanti più tradizionali presso DevGAMM a Danzica.

"Quando mi sono laureato nel 2019, la mia università non insegnava molte tecnologie di realtà virtuale", Elena ricorda nel video esclusivo di Gamereactor. "Era una materia non obbligatoria, ma l'ho scelta perché avevo già frequentato le altre classi ed era l'unica che mi rimaneva. Mi ha insegnato come dentro quel casco si potesse mostrare agli altri, come se fossi dentro la mia testa".

Anche se alcune persone non sono abituate alle nuove tecnologie, all'inizio può essere un po' uno shock. "Tutti i professori della mia laurea dicevano che era il diavolo, non lo avrebbero indossato. Mi dicevano che nessuno avrebbe visto la mia opera d'arte e poi ho visto un gruppo di circa 100 persone che andavano a vederla".

Elena ha voluto anche parlare delle sue ultime esperienze all'università, terminando un master in film e media interattivi . "Nel corso degli anni, ho visto che i videogiochi e i film erano un modo per mostrare alle persone i propri sentimenti. Tutti vanno al cinema, tutti vanno a giocare a un videogioco. Ma, almeno in Grecia, non è nella nostra agenda andare a una mostra d'arte tutti i giorni".

Nell'ambito di DevGAMM, l'istruttore di Unreal Engine ha organizzato un workshop sulla modalità Creative di Fortnite, per mostrare la facilità d'uso per gli utenti di tutto il mondo, anche senza esperienza di programmazione. "Abbiamo realizzato un gioco horror, in cui c'era un nemico e tu andavi in giro con una torcia", ha detto.

È anche una delle ambasciatrici di Women in Games ed è coinvolta in diversi programmi per l'inclusione di gruppi nei videogiochi. Promuove anche iniziative per promuovere l'arte nelle scuole e negli ambienti di difficile accesso, ad esempio per le persone neurodivergenti, quindi se vuoi vedere l'intervista completa sottotitolata nella tua lingua locale, la lasciamo qui sotto.