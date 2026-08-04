Come sarebbe apparso Crash Bandicoot su Game Boy Advance?

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Sappiamo che il concetto di "demake" tende sempre a generare molto entusiasmo, il che significa che i giochi più recenti vengono convertiti in formati meno sofisticati. Spesso si tratta di titoli AAA completamente nuovi che ricevono un demake, ad esempio, per PlayStation 1, ma ci sono anche altre varianti.

Un demake può anche comportare il porting da una console più vecchia a un formato più recente, purché il formato più recente sia meno potente. Questo è esattamente ciò che lo sviluppatore indie FengShuiAvenger sta offrendo in questo momento; attualmente sta lavorando a una versione di Crash Bandicoot per PlayStation 1 (originariamente rilasciata nel 1994) per Game Boy Advance (dal 2001). La console portatile di Nintendo è significativamente più primitiva in termini di prestazioni, il che significa che i pixel più che i poligoni sono la norma.

Sono stati rilasciati diversi giochi Crash Bandicoot per Game Boy Advance, ma questi sono stati creati appositamente per quella piattaforma. Puoi vedere come appare questo nuovo progetto (non è ancora finito) qui sotto. Sicuramente ti fa venire voglia di giocare, vero?