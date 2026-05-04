Comicon Napoli chiude la sua 26ª edizione con oltre 183.000 visitatori e quasi 500 ospiti speciali

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Comicon Napoli 2026 ha chiuso ieri la sua 26ª edizione, riaffermando il suo status di evento di cultura pop più popolare nell'Europa meridionale. I dati di quest'anno sono eccellenti: oltre 183.000 partecipanti tra giovedì 30 aprile e domenica 3 maggio. 480 ospiti speciali, sia dall'Italia che da tutto il mondo. 650 eventi, tra cui panel con gli ospiti, proiezioni di film, concorsi di cosplay, ecc., oltre a oltre 520 aziende e negozi presenti per portare tutto (o quasi tutto) dal mondo dei fumetti, cinema, televisione, manga, anime, cultura asiatica, videogiochi, LARP e musica.

Questa edizione di Comicon Napoli sarà ricordata per le visite del creatore di Rat-Man, il Magister Leo Ortolani, il direttore di Shonen Jump e editor di Dragon Ball, Kazuhiko Torishima, e l'autore di Vinland Saga, Mokoto Yukimura. L'evento ha inoltre celebrato con stile la presenza di Troy Baker, Tomoyuki Tanaka, Jane Perry e Krisy Rider, oltre a John McGinley, Crystal Reed e le star della serie FROM, Catalina Sandino Moreno e Scott McCord.

Comicon Napoli ha anche annunciato che il prossimo anno ci sarà una nuova edizione, la 27, che si terrà tra il 29 aprile e il 2 maggio 2027, ma questo non è tutto per gli organizzatori del Comicon quest'anno. Il mese prossimo, dal 26 al 28 giugno, si terrà il Comicon Bergamo, portando lo stesso entusiasmo per la cultura pop nel nord Italia, e vedrà anche la partecipazione di figure di spicco come il co-creatore di Dragon Quest, Yūji Horii.

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