ConcernedApe "vorrebbe" creare Stardew Valley 2

HQ

Ora che Stardew Valley sta festeggiando il suo decimo anniversario e continua a essere un enorme successo, con ulteriori aggiornamenti previsti per supporto, la domanda si sposta naturalmente sempre su cosa possa riservare il futuro per questo titolo di life simulator così confortevole. Il creatore Eric "ConcernedApe" Barone sta lavorando attivamente al suo prossimo progetto, Haunted Chocolatier, continuando a migliorare Stardew Valley, ma ci sarà mai spazio per un sequel dedicato a Stardew invece che il gioco raggiunga un aggiornamento 2.0, per esempio?

Parlando recentemente con IGN, ConcernedApe ha espresso il suo interesse a realizzare un altro gioco Stardew Valley, ma ha anche espresso di considerare Haunted Chocolatier come quel progetto.

"Mi piacerebbe molto perché sarebbe divertente lavorare su un set completamente nuovo di personaggi, un mondo completamente nuovo, magari catturare un po' di quell'energia originale che avevo nel 2012, quando ho iniziato a lavorare con Stardew Valley."

ConcernedApe continua: "C'è qualcosa di divertente nel numero di possibilità in un mondo completamente nuovo, cosa che penso sarebbe divertente per me. Sarebbe divertente per la mia squadra. Saremmo davvero entusiasti. È un po' difficile perché la gente è così legata a Pelican Town e ai villaggi di Pelican Town. Temo un po' che se si tratta di un cast completamente nuovo, la gente possa sentirsi scoraggiata."

Mentre lanciava idee e metteva insieme idee, ConcernedApe ha poi approfondito dicendo: "Immagino che un altro approccio a Stardew Valley 2 potrebbe essere usare il cast esistente, ma è come una nuova avventura nel mondo, e poi io resto bloccato con la stessa cosa. Dovrei pensarci anch'io. Sì. C'è stato un periodo in cui stavo iniziando a lavorare su un Stardew Valley 2, ma non lo so. Per vari motivi, sono passato invece a Haunted Chocolatier. Haunted Chocolatier si potrebbe dire che è come il Stardew Valley 2, ma è un gioco un po' diverso, quindi vedremo."

Al momento, non sappiamo nemmeno quando uscirà Haunted Chocolatier, né quando debutterà l'attesissimo aggiornamento 1.7 di Stardew Valley, ma speriamo che entrambi siano più vicini che più lontani.