Condividere screenshot e video su Nintendo Switch 2 sarà molto più semplice

È sempre stato un po' una seccatura condividere immagini e video catturati su Nintendo Switch utilizzando la sua funzione di registrazione dedicata. A meno che tu non abbia la tecnologia giusta e possa utilizzare schede di acquisizione e simili, per la maggior parte sei stato rassegnato a dover caricare manualmente ogni immagine su uno smartphone o simili scansionando un codice QR in modo da poter decidere cosa farne... In alternativa, un'opzione altrettanto complessa include la rimozione della scheda SD e l'utilizzo di un lettore per spostare i file su un PC o laptop. Indipendentemente dall'opzione di scelta, è stata una seccatura per anni. Questo apparentemente non sarà il caso per Switch 2.

Come notato da VGC, Bluesky user OatmealDome ha risposto e segnalato che un nuovo aggiornamento in arrivo sull'app Switch consentirà agli utenti di condividere più facilmente le proprie acquisizioni. L'aggiornamento aggiunge la possibilità di caricare qualsiasi video o screenshot direttamente sull'app, e anche automaticamente se lo si desidera.

Il rapporto rileva inoltre che la funzione supporta il caricamento di un massimo di 100 file alla volta e che quando si verifica un caricamento, si ha accesso a ciascun file per 30 giorni prima che venga eliminato dall'app.

Non è una funzionalità così fluida come quella che Xbox abilita con il suo supporto cloud, ma è sicuramente un enorme miglioramento rispetto al mal di testa che attualmente affligge gli utenti Switch.