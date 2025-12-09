Conferenza stampa di Oslo per la premio Nobel per la Pace María Corina Machado posticipata

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la conferenza stampa con la leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace María Corina Machado, prevista per martedì presso l'Istituto Nobel norvegese, è stata posticipata, anche se gli organizzatori si aspettano che si tenga più tardi nella giornata.

Machado, 58 anni, ha ricevuto il premio per i suoi sforzi nel salvare il Venezuela da quello che il Comitato Nobel ha definito uno "stato brutale e autoritario." È apparsa pubblicamente l'ultima volta a gennaio durante una manifestazione a Caracas per protestare contro l'inaugurazione del terzo mandato di Nicolás Maduro.

Prima apparizione pubblica di Machado in 11 mesi

L'Istituto Nobel ha dichiarato che i media accreditati riceveranno un aggiornamento in orario almeno due ore prima della conferenza riprogrammata. La famiglia di Machado, inclusa sua madre e i tre figli, è arrivata a Oslo prima della cerimonia di premiazione di mercoledì.

Le notizie suggeriscono che la Machado possa essere arrivata in Europa con un possibile aiuto degli Stati Uniti, anche se la sua posizione esatta rimane sconosciuta. Si prevede che la cerimonia attirerà numerosi capi di stato, tra cui i presidenti di Argentina, Panama, Ecuador e Paraguay.

Machado ha dedicato il suo premio su X a "il popolo sofferente del Venezuela e al presidente Trump per il suo sostegno deciso alla nostra causa." Questa sarà la prima apparizione pubblica di Machado in 11 mesi.