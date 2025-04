Confermato: Carlos Alcaraz salterà il Madrid Open

HQ

Carlos Alcaraz ha confermato che non parteciperà al Madrid Open. L'ATP Series 1.000, vinto da Alcaraz nel 2022 e nel 2023, è il penultimo torneo prima del Roland Garros, dove Alcaraz difenderà la sua vittoria. E il 21enne, che ha avuto dolore nella finale del Barcelona Open domenica scorsa, perdendo contro Holger Rune, non correrà rischi e si riposerà.

Si vociferava da giorni. Alcaraz, che ha partecipato alla premiere della sua docuserie Netflix "My Way", uscita ieri su Netflix, ha detto che "a volte hai bisogno di ascoltare il tuo corpo". Questa mattina, il Consiglio Superiore dello Sport in Spagna ha pubblicato un tweet che conferma l'assenza di Alcaraz, ma in seguito lo ha cancellato. Lo annuncerà in una conferenza stampa più tardi questa mattina.

Alcaraz si concentrerà poi sull'Open d'Italia a Roma, che si giocherà tra il 6 e il 18 maggio, dove Zverev, attuale numero 2 del mondo, difenderà punti vitali nella sua gara con Alcaraz, e il numero 1 del mondo Jannik Sinner dovrebbe tornare dopo tre mesi di squalifica.