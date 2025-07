Confermato ufficialmente lo spin-off di Rick and Morty President Curtis

L'universo di Rick and Morty sta crescendo a tutta velocità, e ora Adult Swim ha svelato una nuovissima aggiunta al caotico franchise, uno spin-off incentrato su President Curtis. La serie è stata sviluppata dal creatore di Rick and Morty, Dan Harmon, insieme a James Siciliano, e il duo la descrive come una folle miscela di "diplomazia interdimensionale, indagini soprannaturali e crisi bizzarre". Naturalmente, il presidente titolare è in primo piano, supportato dal suo fedele staff, pronto ad affrontare qualsiasi situazione si presenti sul suo cammino.

Nel cast figurano anche Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) e Jim Rash (Community). In un'intervista con The Hollywood Reporter, Keith David, che dà la voce a Curtis, ha dichiarato:

"President Curtis è sempre stato un vero spasso da giocare. Esplorare il suo mondo più a fondo in questa nuova serie è un sogno. Non vedo l'ora che i fan vedano che tipo di caos suscita quando Rick non è in giro a rubare i riflettori".

Il presidente di Adult Swim, Michael Ouweleen, è d'accordo, aggiungendo che lo show avrebbe avuto il via libera anche senza la sua connessione con Rick and Morty, grazie alla forte personalità di Curtis. Non è stata ancora annunciata una data per la premiere, ma per i fan di Rick and Morty questa promette di essere una nuova corsa selvaggia.