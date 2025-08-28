Confronto acceso agli US Open: giocatori accusati di mancanza di rispetto e razzismo

HQ

Una situazione spiacevole è accaduta agli US Open dopo la partita tra Taylor Townsend e Jelena Ostapenko, dove la giocatrice americana, numero 143 del ranking mondiale, ha sconfitto la giocatrice lettone Ostapenko, ex numero 5 del mondo, ora numero 27 del ranking, 5-7, 1-6. Quando entrambe le giocatrici sono andate a rete per stringersi la mano, è iniziata una discussione tesa: la lettone ha accusato Townsend di non essersi scusata quando ha vinto un punto tagliando la parte superiore della rete.

"Oggi, dopo la partita, ho detto alla mia avversaria che era molto irrispettosa perché aveva una palla a rete in un momento molto decisivo e non ha chiesto scusa, ma la sua risposta è stata che non deve chiedere scusa affatto". Ha detto Ostapenko in un post sui social media.

"Ci sono alcune regole nel tennis che la maggior parte dei giocatori segue, ed è stata la prima volta in assoluto che mi è successo durante il Tour. Se gioca nella sua terra natale, non significa che possa comportarsi bene e fare quello che vuole".

È comune cortesia dei tennisti scusarsi quando vincono un punto con la palla che colpisce la rete, poiché diventa irraggiungibile per il rivale. Townsend non si scusò in quel momento, e quando Ostapenko la rimproverò l'americano, l'americano le disse di "prendere la L".

Nella sua conferenza stampa, Townsend ha detto che "Dicendo che non ho istruzione e nessuna classe, non la prendo davvero sul personale, perché so che è così lontano dalla verità", e le è stato chiesto se pensava che ci fossero connotazioni razziste nei commenti di Ostapenko. "Non l'ho presa in quel modo, ma anche, sai, è stato uno stigma nella nostra comunità di non essere istruiti e tutte le cose quando è la cosa più lontana dalla verità".

Più tardi, la lettone ha detto in un altro post di non essere razzista. "Non sono mai stato razzista in vita mia e rispetto tutte le nazioni o le persone del mondo. Per me, non importa da dove vieni. Ci sono delle regole nel tennis e purtroppo quando la folla è con te, non puoi usarla in modo irrispettoso nei confronti del tuo avversario. Sfortunatamente per me, che vengo da un paese così piccolo, non ho quel grande supporto e la possibilità di suonare nella (mia) patria."