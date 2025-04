Conosciamo Nintendo Switch 2 partecipando al Welcome Tour

Le console sono spesso dotate di videogiochi inclusi che fungono da vetrina per il loro funzionamento. Recentemente, il PlayStation 5 è stato lanciato con il fantastico Astro's Playroom, e molto prima di allora abbiamo avuto progetti come l'intramontabile Wii Sports. Per il Nintendo Switch 2, questo sarà in parte il caso, poiché il Nintendo Switch 2: Welcome Tour fungerà da guida per il dispositivo, ma ti costerà qualche centesimo... circa £ 4,65 / $ 6,12.

Quindi, questo "gioco" varrà i tuoi soldi? Abbiamo già avuto la possibilità di vederne un po' in azione, come parte del nostro hands-on in occasione di un evento di anteprima aNintendo Switch 2 Parigi. Durante quell'evento, abbiamo catturato un po' di gameplay del Welcome Tour per mostrare esattamente ciò che offrirà ai fan, e potete vederlo voi stessi qui sotto.

HQ

Per ulteriori informazioni su Nintendo Switch 2 e sui rispettivi giochi, resta sintonizzato su Gamereactor.