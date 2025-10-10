Continua oggi la dura battaglia della Germania per la qualificazione alla Coppa del Mondo: hanno bisogno di "vittoria dopo vittoria"

HQ

La Germania si trova in una posizione insidiosa nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, attualmente terza nel Gruppo A dopo la sconfitta a sorpresa contro la Slovacchia a settembre. L'eliminazione prima della Coppa del Mondo sarebbe estremamente scioccante per i quattro volte campioni del mondo, anche se una possibilità reale se non riuscissero a ottenere "una vittoria dopo l'altra", come ha detto il centrocampista tedesco del Mainz 05 Nadiem Amiri prima della partita di stasera contro il Lussemburgo (20:45 CET, 19:45 BST).

L'aspetto positivo è che, storicamente, il Lussemburgo ha sconfitto la Germania solo una volta, nel lontano 1939. La Germania ha vinto le altre undici partite, la più recente del 2006. Ma questo significa anche che la pressione sarà ancora più alta, come ammette Amiri: "Tutti si aspettano da noi che batteremo tutti gli avversari 5-0, 6-0, ma non è più possibile. I tempi sono semplicemente cambiati. Tutti sono bravi, tutti possono farcela" (via ESPN).

Cosa deve succedere alla Germania per qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026

La buona notizia è che la Germania dipende (principalmente) da se stessa, dato che ha un altro incontro con la Slovacchia, la loro rivale da battere nel Gruppo A, il 17 novembre, per l'ultima giornata. Sperano che la Slovacchia, che ha vinto le prime due partite, scivoli da qualche altra parte. Se la Slovacchia vincesse tutto, dipenderebbe dalla differenza reti decidere quale squadra si qualificherà per la Coppa del Mondo come capolista del girone e quale squadra andrà agli spareggi, con quattro squadre che lotteranno per un solo posto più avanti nel marzo 2026.

Prossime partite per la Germania:



Germania-Lussemburgo: venerdì 7 ottobre, ore 20.45



Irlanda del Nord vs. Germania: lunedì 12 ottobre, ore 20:45



Lussemburgo-Germania: venerdì 14 novembre, 20:45 CET



Germania-Slovacchia: lunedì 17 novembre, 20:45 CET



Pensi che la Germania si assicurerà la qualificazione alla Coppa del Mondo al primo posto nel Gruppo A?