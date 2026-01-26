Control Resonant arriverà prima della fine di giugno

HQ

Control Resonant è stato rivelato con grande sorpresa ai The Game Awards, ma la sorpresa più grande è che non dovremo aspettare molto prima che il gioco venga lanciato.

Remedy ha recentemente pubblicato il suo ultimo rapporto per gli investitori, che non solo delinea approssimativamente quando il gioco dovrebbe uscire, ma anche quali aspettative finanziarie lo studio ha per esso entro la fine dell'anno.

Prima di tutto, il rapporto afferma che il gioco arriverà prima della fine del secondo trimestre 2026, cioè prima del 30 giugno:

"Il rilascio di Control Resonant già nel 2026 è stata una sorpresa positiva rispetto alle nostre aspettative, e abbiamo aggiornato la nostra ipotesi per l'uscita del gioco alla fine del secondo trimestre del 2026 (era l'anno 1 del 2027)."

Remedy stima vendite tra 1,8 milioni di unità nel 2026 e 2,2 milioni nel 2027, il che sembra un po' conservativo, ma si basa sull'idea che i giochi Remedy vendano costantemente nel lungo periodo di tempo invece di esplodere subito.