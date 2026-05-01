Control Resonant rivela i primi dettagli di New Game Plus

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Remedy ha chiaramente grandi speranze che New Game Plus offra un modo completamente nuovo di giocare in Control Resonant, come è il tema di un post su PlayStation Blog. Il sequel di Control non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo esattamente cosa aspettarci quando concluderemo la nostra prima partita con Resonant.

Come spiega Remedy nel PS Blog, il New Game Plus di Control Resonant non riguarda prendere una build perfetta e farla sembrare più forte mentre corri di nuovo nel gioco, ma offrire un ulteriore livello di personalizzazione. Un modo chiave in cui ciò avviene è sbloccando uno slot per artefatti aggiuntivo. Gli artefatti non sono qualcosa di cui abbiamo sentito parlare molto prima, ma sono oggetti chiave che raccogli e ti danno accesso a potenziamenti permanenti e passivi purché siano equipaggiati. Nel gioco base puoi averne fino a tre, mentre in New Game Plus puoi equipaggiarne quattro.

Come ci si aspetta, se decidi di riprendere il gioco, il mondo diventerà un po' più difficile da gestire. Remedy descrive nuovi comportamenti dei boss, nemici più forti e incontri rimodellati che potrebbero farti modificare la tua build rispetto a prima.

Poiché non tutto può essere trovato in una sola partita, sembra che dovremo affrontare Manhattan di nuovo se vogliamo fare il 100% Control Resonant. Per fortuna, Remedy ha già pensato in anticipo, e quando torneremo per New Game Plus, molti extra ci aspettano per mantenerci interessati.