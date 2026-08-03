Controversi piani di allevamento di polpi in Spagna abbandonati

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Per molto tempo si prevedeva di creare una grande fattoria di polpi in Spagna che avrebbe allevato un milione di animali all'anno. Tuttavia, ci furono forti critiche sia dal pubblico che dagli scienziati, poiché i polpi sono estremamente inadatti a questo e veniva considerato una crudeltà verso gli animali che avrebbe avuto un impatto molto negativo sull'ambiente e sull'oceano.

Ora la BBC riporta che i piani sono stati cancellati, ma Nueva Pescanova sostiene che ciò sia stato fatto esclusivamente per "ragioni commerciali e regolatorie" e afferma che potrebbe considerare di provare altrove. L'articolo sottolinea anche che l'allevamento di polpi è illegale in molti luoghi, non ultimo negli Stati Uniti.