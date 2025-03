Cosa aspettarsi dai quarti di finale di UEFA Nations League di giovedì

HQ

Oggi è un giorno emozionante per gli appassionati di calcio. Le pause internazionali sono a volte disprezzate per aver spezzato il ritmo dei campionati nazionali e di altre competizioni per club come la Champions League, specialmente a questo punto della stagione per le squadre di calcio -sono anche temute per il rischio di infortuni-, ma, almeno per questi otto paesi, c'è un premio più immediato della qualificazione alla Coppa del Mondo: il quarto titolo della Nations League.

Questa competizione, che si tiene ogni due anni, colmando il divario tra la UEFA Euro Cup e la Coppa del Mondo, è stata creata come scusa per rendere più emozionanti queste pause internazionali e, sebbene non molto prestigiosa, è un ottimo modo per testare formule vincenti da portare alla Coppa del Mondo del prossimo anno. E dopo la fase di campionato tra settembre e novembre 2024, questa settimana si giocano i quarti di finale con andata e ritorno (giovedì 20 marzo e domenica 23ª partita).

Quarti di finale della Nations League giovedì 20 marzo

Questa è tutta l'azione che possiamo aspettarci oggi nei quarti di finale della Nations League (tutte le partite si giocano alla stessa ora, 20:45 CET):

Olanda vs. Spagna: La Spagna detentrice del titolo non ha mai vinto quando gioca in terra olandese (quattro sconfitte e un pareggio). In effetti, l'unica volta che la Spagna ha vinto l'Olanda nelle ultime otto partite è stata la finale della Coppa del Mondo 2010. Ma la Spagna viene da una serie di 15 partite senza sconfitte, inclusa la Coppa UEFA Euro della scorsa estate.

Danimarca-Portogallo: La Danimarca affronterà il Portogallo, vincitore della prima edizione nel 2019. Entrambe le nazioni si sono incontrate solo otto volte, con il Portogallo che ne ha vinte quattro e un pareggio. L'allenatore danese, Brian Riemer, ha dichiarato in UEFA.com che "tutti i 26 giocatori del Portogallo sono stelle in ogni posizione", quindi il loro obiettivo è ridurre al minimo l'enorme qualità individuale.

Italia-Germania: l 'Italia non ha ancora vinto la Nations League, dopo aver raggiunto le ultime due finali, quindi questo darà loro una motivazione in più nonostante alcune assenze come Mateo Retegui o Federico Dimarco. Ma la Germania è una forte rivale, che non viene sconfitta dall'Italia dalle semifinali di Euro 2012, e l'ha battuta 5-2 nell'ultima partita ufficiale del 2022.

Croazia vs. Francia: Un'altra ripetizione di una finale di Coppa del Mondo, quando la Francia ha vinto la Croazia nel 2018 (pochi credevano che sarebbero arrivati così lontano). La Croazia ha vinto solo una vittoria in Francia, ma molto di recente, nel 2022, e la Croazia è stata la seconda classificata nella Nations League 2023, quindi Mbappé farebbe meglio a stare attento...