Cosa potrebbe succedere per l'eliminazione del Real Madrid dalla Coppa del Mondo per Club Il Real Madrid è in una buona posizione per concludere la fase a gironi in testa al girone: l'eliminazione è possibile solo in uno scenario.

HQ Il Real Madrid è attualmente leader del Gruppo H, ma non con un ampio margine. A pari punti con l'RB Salisburgo, quattro, dopo un pareggio e una vittoria. L'Al Hilal, con due pareggi consecutivi, ha 2 punti, mentre il Pachuca, con due sconfitte, è eliminato. Ciò significa che ci sono tre squadre in lotta per due posti. Real Madrid e Salisburgo sono i meglio posizionati, ma si affrontano stasera (in realtà, venerdì alle 2:00 BST, 3:00 CEST). Tutti e tre hanno opzioni per qualificarsi... ed essere eliminato. Per il Real Madrid, la matematica è relativamente facile. Una vittoria contro il Salisburgo sarebbe sufficiente per qualificarsi come capolista del girone. Un pareggio con gol (1-1, 2-2) contro il Salisburgo sarebbe sufficiente per qualificarsi come capolista del girone. Scenari in cui il Real Madrid non si qualifica per gli ottavi di finale: Il Real Madrid dovrebbe perdere contro il Salisburgo e l'Al Hilal dovrebbe vincere il Pachuca. Ciò significherebbe che il club austriaco sarebbe leader del girone con 7 punti e l'Al Hilal secondo classificato con 5 punti. E se il Real Madrid pareggia con il Salisburgo? La buona notizia per i bianchi è che non c'è uno scenario in cui il Real Madrid verrebbe eliminato con un pareggio. Cambierebbe solo se si qualificano come leader dei gironi o secondi classificati.

Un pareggio con gol (1-1, 2-2) significa che il Madrid avanza come leader del girone



Un pareggio per 0-0 quando l'Al Hilal non batte il Pachuca con tre o più gol, o con un margine di due gol segnandone almeno quattro (5-3, 4-2) significa che il Madrid è leader del girone



Un pareggio per 0-0 quando l'Al Hilal batte il Pachuca 3-1, oppure 4-2, 5-3... significa che Madrid è il secondo classificato del girone



Un pareggio per 0-0 in cui l'Al Hilal batte il Pachuca 3-1 e il Real Madrid finisce sotto l'Al-Hilal nella classifica del fair play significa che il Madrid passa come secondo classificato



Anche una sconfitta contro il Salisburgo se l'Al-Hilal pareggia o perde contro il Pachuca significa che il Madrid va al secondo posto

E, in questo momento, non c'è molta differenza, fino a quando Manchester City e Juventus non giocheranno la loro partita oggi (20:00 BST, 21:00 CEST). Real Madrid e Salisburgo si sono già incontrati in questa stagione, durante la fase di Champions League, e il Real Madrid li ha battuti 5-1. Il club austriaco finì per essere una delle peggiori squadre della competizione, vincendo solo una partita, perdendole tutte e sette e classificandosi 34º su 36. Tuttavia, sono riusciti a pareggiare contro l'Al-Hilal, che in teoria è una squadra più forte...