Cosa sta succedendo tra il Giappone e gli orsi? Dai droni che abbaiano come cani alle nonne che combattono gli orsi

HQ

Il Giappone sta portando il problema degli orsi a nuovi livelli, letteralmente. Nella prefettura di Gifu, le autorità faranno presto volare droni che abbaiano come cani e faranno esplodere piccoli fuochi d'artificio per tenere gli orsi lontani dalle aree residenziali. Il programma riguarderà città come Takayama, il villaggio di Shirakawa e i vicini insediamenti montani, sede del sito patrimonio mondiale dell'UNESCO Shirakawa-go.

L'iniziativa risponde a un forte aumento degli incontri con gli orsi. Da aprile a ottobre 2025, i funzionari hanno segnalato 836 avvistamenti e quattro feriti, superando i totali dello scorso anno. Un incidente ha coinvolto un turista spagnolo graffiato da un piccolo orso vicino alle famose case con il tetto di paglia. Le autorità hanno rapidamente piazzato trappole, ma l'incontro ha evidenziato la crescente necessità di nuove misure di sicurezza.

Come funzionano i droni

I droni, dotati di altoparlanti, simuleranno cani aggressivi, mentre occasionali fuochi d'artificio mirano a spaventare gli orsi verso le montagne. I funzionari si stanno coordinando con i cacciatori locali per mappare percorsi e orari, creando una "barriera del suono" intorno alle aree popolate.

Gli esperti dicono che il cambiamento climatico, la riduzione delle fonti di cibo e lo spopolamento rurale stanno spingendo gli orsi più vicini agli esseri umani. In alcune città, gli orsi neri giapponesi sono stati avvistati rovistare nella spazzatura o attraversare strade residenziali.

Le soluzioni high-tech per la fauna selvatica del Giappone

Il Giappone ha una storia di utilizzo della tecnologia creativa per gestire la fauna selvatica. A Hokkaido, i "Monster Wolves", statue robotiche di lupi con occhi luminosi e forti ringhi, hanno spaventato gli orsi lontano dai terreni agricoli. Ora, i droni offrono una maggiore mobilità e tempi di risposta più rapidi, con l'obiettivo di ridurre gli incontri senza danneggiare gli animali.

La frenesia dei video AI

Ad aumentare la preoccupazione del pubblico c'è un'ondata di video generati dall'intelligenza artificiale sui social media che mostrano orsi che attaccano le persone o vengono nutriti dagli esseri umani. Molte clip sono convincenti e realistiche, con segmenti di notizie false, studentesse che respingono gli orsi o nonne che offrono frutta. Gli esperti avvertono che questi video potrebbero fuorviare il pubblico, incoraggiando comportamenti pericolosi o minando i consigli ufficiali di sicurezza.

Una ricerca su TikTok di 100 clip (tramite The Guardian) ha rilevato che circa il 60% erano falsi. Alcuni includevano luoghi di avvistamenti di orsi reali, rendendo difficile distinguere la realtà dalla finzione. Alcuni video:

La vera crisi dell'orso

Il problema degli orsi in Giappone è reale: quest'anno sono morte 13 persone, più del doppio del numero precedente, e oltre 100 sono rimaste ferite. Tra aprile e settembre ci sono stati circa 20.700 avvistamenti di orsi a livello nazionale, 7.000 in più rispetto al 2024. Le autorità hanno adottato misure insolite, tra cui: 1) Dispiegare forze di autodifesa per assistere i cacciatori. 2) Sospensione delle consegne postali nelle aree ad alto rischio.

Con l'avvicinarsi della stagione del letargo, gli orsi sono più alla disperata ricerca di cibo ed è probabile che gli incontri aumentino. I droni possono offrire una soluzione futuristica e umana, aiutando i residenti, i turisti e persino gli orsi stessi a evitare il pericolo.

Gli UAV che abbaiano e piazzano fuochi d'artificio possono sembrare strani, ma in Giappone l'innovazione sta diventando essenziale quanto la cautela. Mentre gli orsi continuano ad avventurarsi negli insediamenti umani, combinare la tecnologia e l'ingegno umano potrebbe essere il modo più sicuro e insolito per andare avanti.