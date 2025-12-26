Cos'è la United Cup, il torneo misto ATP e WTA, e che giocatrici nel 2026: Zverev, Swiatek, Draper, Gauff...
Tutti i giocatori maschi e femminili che partecipavano al primo torneo ATP e WTA dell'anno, e l'unico misto.
La stagione di tennis 2026 inizierà ufficialmente il 2 gennaio sia per i circuiti ATP che WTA, con la quarta edizione della United Cup in Australia, una competizione molto insolita nei circuiti maschili e femminili per diversi motivi: le giocatrici rappresentano i loro paesi (come nella Coppa Davis) ma guadagnano anche punti individuali ATP e WTA, fino a 500 punti per il vincitore.
Ma la differenza principale è che è l'unica competizione mista tra ATP e WTA, con partite di doppio misto e una singolare maschile e una femminile per ogni sfida.
La United Cup 2026 sarà composta da 18 squadre, suddivise in sei gruppi, seguite da partite a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale.
I migliori tennisti partecipanti alla United Cup 2026
Ognuno dei paesi porterà una squadra di circa sei giocatori, tre maschi e tre femmine. Questi sono i primi due anni di ogni paese e la loro classifica ATP o WTA:
USA
- Taylor Fritz (6)
- Coco Gauff (3)
Canada
- Felix Auger-Aliassime (8)
- Victoria Mboko (18)
Italia
- Flavio Cobolli (22)
- Jasmine Paolini (8)
Australia
- Alex de Minaur (7)
- Maya Joint (32)
Gran Bretagna
- Jack Draper (10)
- Emma Raducanu (29)
Germania
- Alexander Zverev (3)
- Eva Lys (40)
Belgio
- Zizou Bergs (43)
- Elise Mertens (20)
Francia
- Arthur Rinderknech (29)
- Lois Boisson (36)
Polonia
- Hubert Hurkacz (47, protetto)
- Iga Swiatek (2)
Spagna
- Jaume Munar (36)
- Jessica Bouzas Maneiro (42)
Repubblica Ceca
- Jakub Mensik (19)
- Barbora Krejcikova (10, protetta)
Grecia
- Stefanos Tsitsipas (34)
- Maria Sakkari (52)
Giappone
- Shintaro Mochizuki (92)
- Naomi Osaka (16)
Argentina
- Sebastian Baez (45)
- Solana Sierra (66)
Paesi Bassi
- Tallon Griekspoor (25)
- Suzan Lamens (87)
Svizzera
- Stan Wawrinka (157)
- Belinda Bencic (11)
Norvegia
- Casper Ruud (12)
- Malene Helgo (478)
Cina
- Zhizhen Zhang (60, protetto)
- Zhu Lin (50, protetto)
La United Cup, dal 2 all'11 gennaio a Perth e Sydney, darà inizio a una serie di tornei in Australia, tra cui il Brisbane International (WTA 500, ATP 250), l'Adelaide International (WTA 500, ATP 250) e infine l'Australian Open tra il 18 gennaio e il 1° febbraio, il primo di quattro Grand Slam.