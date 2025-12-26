Cos'è la United Cup, il torneo misto ATP e WTA, e che giocatrici nel 2026: Zverev, Swiatek, Draper, Gauff...

HQ

La stagione di tennis 2026 inizierà ufficialmente il 2 gennaio sia per i circuiti ATP che WTA, con la quarta edizione della United Cup in Australia, una competizione molto insolita nei circuiti maschili e femminili per diversi motivi: le giocatrici rappresentano i loro paesi (come nella Coppa Davis) ma guadagnano anche punti individuali ATP e WTA, fino a 500 punti per il vincitore.

Ma la differenza principale è che è l'unica competizione mista tra ATP e WTA, con partite di doppio misto e una singolare maschile e una femminile per ogni sfida.

La United Cup 2026 sarà composta da 18 squadre, suddivise in sei gruppi, seguite da partite a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale.

I migliori tennisti partecipanti alla United Cup 2026

Ognuno dei paesi porterà una squadra di circa sei giocatori, tre maschi e tre femmine. Questi sono i primi due anni di ogni paese e la loro classifica ATP o WTA:

USA



Taylor Fritz (6)



Coco Gauff (3)



Canada



Felix Auger-Aliassime (8)



Victoria Mboko (18)



Italia



Flavio Cobolli (22)



Jasmine Paolini (8)



Australia



Alex de Minaur (7)



Maya Joint (32)



Gran Bretagna



Jack Draper (10)



Emma Raducanu (29)



Germania



Alexander Zverev (3)



Eva Lys (40)



Belgio



Zizou Bergs (43)



Elise Mertens (20)



Francia



Arthur Rinderknech (29)



Lois Boisson (36)



Polonia



Hubert Hurkacz (47, protetto)



Iga Swiatek (2)



Spagna



Jaume Munar (36)



Jessica Bouzas Maneiro (42)



Repubblica Ceca



Jakub Mensik (19)



Barbora Krejcikova (10, protetta)



Grecia



Stefanos Tsitsipas (34)



Maria Sakkari (52)



Giappone



Shintaro Mochizuki (92)



Naomi Osaka (16)



Argentina



Sebastian Baez (45)



Solana Sierra (66)



Paesi Bassi



Tallon Griekspoor (25)



Suzan Lamens (87)



Svizzera



Stan Wawrinka (157)



Belinda Bencic (11)



Norvegia



Casper Ruud (12)



Malene Helgo (478)



Cina



Zhizhen Zhang (60, protetto)



Zhu Lin (50, protetto)



La United Cup, dal 2 all'11 gennaio a Perth e Sydney, darà inizio a una serie di tornei in Australia, tra cui il Brisbane International (WTA 500, ATP 250), l'Adelaide International (WTA 500, ATP 250) e infine l'Australian Open tra il 18 gennaio e il 1° febbraio, il primo di quattro Grand Slam.