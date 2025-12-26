Gamereactor

Cos'è la United Cup, il torneo misto ATP e WTA, e che giocatrici nel 2026: Zverev, Swiatek, Draper, Gauff...

Tutti i giocatori maschi e femminili che partecipavano al primo torneo ATP e WTA dell'anno, e l'unico misto.

La stagione di tennis 2026 inizierà ufficialmente il 2 gennaio sia per i circuiti ATP che WTA, con la quarta edizione della United Cup in Australia, una competizione molto insolita nei circuiti maschili e femminili per diversi motivi: le giocatrici rappresentano i loro paesi (come nella Coppa Davis) ma guadagnano anche punti individuali ATP e WTA, fino a 500 punti per il vincitore.

Ma la differenza principale è che è l'unica competizione mista tra ATP e WTA, con partite di doppio misto e una singolare maschile e una femminile per ogni sfida.

La United Cup 2026 sarà composta da 18 squadre, suddivise in sei gruppi, seguite da partite a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale.

I migliori tennisti partecipanti alla United Cup 2026

Ognuno dei paesi porterà una squadra di circa sei giocatori, tre maschi e tre femmine. Questi sono i primi due anni di ogni paese e la loro classifica ATP o WTA:

USA



  • Taylor Fritz (6)

  • Coco Gauff (3)

Canada



  • Felix Auger-Aliassime (8)

  • Victoria Mboko (18)

Italia



  • Flavio Cobolli (22)

  • Jasmine Paolini (8)

Australia



  • Alex de Minaur (7)

  • Maya Joint (32)

Gran Bretagna



  • Jack Draper (10)

  • Emma Raducanu (29)

Germania



  • Alexander Zverev (3)

  • Eva Lys (40)

Belgio



  • Zizou Bergs (43)

  • Elise Mertens (20)

Francia



  • Arthur Rinderknech (29)

  • Lois Boisson (36)

Polonia



  • Hubert Hurkacz (47, protetto)

  • Iga Swiatek (2)

Spagna



  • Jaume Munar (36)

  • Jessica Bouzas Maneiro (42)

Repubblica Ceca



  • Jakub Mensik (19)

  • Barbora Krejcikova (10, protetta)

Grecia



  • Stefanos Tsitsipas (34)

  • Maria Sakkari (52)

Giappone



  • Shintaro Mochizuki (92)

  • Naomi Osaka (16)

Argentina



  • Sebastian Baez (45)

  • Solana Sierra (66)

Paesi Bassi



  • Tallon Griekspoor (25)

  • Suzan Lamens (87)

Svizzera



  • Stan Wawrinka (157)

  • Belinda Bencic (11)

Norvegia



  • Casper Ruud (12)

  • Malene Helgo (478)

Cina



  • Zhizhen Zhang (60, protetto)

  • Zhu Lin (50, protetto)

La United Cup, dal 2 all'11 gennaio a Perth e Sydney, darà inizio a una serie di tornei in Australia, tra cui il Brisbane International (WTA 500, ATP 250), l'Adelaide International (WTA 500, ATP 250) e infine l'Australian Open tra il 18 gennaio e il 1° febbraio, il primo di quattro Grand Slam.

