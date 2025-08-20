Craig Mazin su The Last of Us S3: "Sarà più lunga della stagione 2"

HQ

L'adattamento della HBO del gioco più venduto e universalmente acclamato di Naughty Dog su Ellie e Joel sta ancora andando forte, e chiunque abbia visto la seconda stagione sa cosa aspettarsi dalla prossima terza stagione. Abby. La maggior parte della storia ruoterà attorno ad Abby e al modo in cui affronta i suoi demoni come parte del Washington Liberation Front (ex Fireflies) e al fatto che ha ucciso Joel a sangue freddo dopo averlo cercato per oltre un anno. La seconda stagione della serie HBO è stata accolta molto bene, recentemente nominata per 16 Emmy, ma nonostante ciò, ci sono state alcune voci critiche che hanno affermato che la storia è stata affrettata e che lo showrunner Craig Mazin ha saltato troppi aspetti importanti che erano inclusi nel gioco. Mazin intende placare questi critici promettendo una terza stagione più lunga e ricca di contenuti, cosa che ha mandato in onda in una recente intervista con The Hollywood Reporter:

"La stagione 3 sarà più lunga della stagione 2. La Stagione 3 sarà più alla pari con la Stagione 1. Più soldi per il dollaro".

Mazin ha anche affrontato il fatto che il regista di The Last of Us, Neil Druckmann di Naughty Dog, ha recentemente lasciato la serie TV per concentrarsi sui prossimi due giochi dello studio:

"Ero praticamente un monaco che scriveva in una stanza da solo per la maggior parte del tempo, a prescindere. E ho ottenuto così tanto parlando con Naughty Dog nel corso delle stagioni 1 e 2. Quando abbiamo realizzato la seconda stagione, stavamo davvero pensando a ciò che verrà dopo, perché non si può davvero raccontare metà di quella storia senza pensare a come dovrebbe essere l'intera storia. Quindi abbiamo davvero fatto quel lavoro. Neil ha sempre avuto un lavoro a tempo pieno come manager di Naughty Dog, quindi sono sempre stato io in Canada dove si svolge la produzione e, alla fine, le cose procederanno più o meno come al solito".