Craig Robinson sta lasciando la commedia alla ricerca di "qualcosa di più grande"

Craig Robinson è diventato un'icona moderna nello spazio della commedia, poiché è apparso in vari progetti e produzioni nel corso degli anni, sia The Office, Hot Tub Time Machine, The Bad Guys, This is the End, Eastbound & Down, Pineapple Express e innumerevoli altri. Si potrebbe dire che la commedia è ciò che Robinson sa fare meglio, probabilmente la sua vera vocazione, ma l'attore non è d'accordo.

Come accennato in un nuovo video su Instagram, Robinson rivela che in realtà sta abbandonando la commedia e che dedicherà invece i suoi sforzi e la sua attenzione a "concentrarmi sulla mia vera vocazione", qualcosa che considera "enorme".

Per intero, Robinson spiega: "Volevo solo che tu lo sentissi da me: smetto di fare commedia. Ma non per niente. E' stata una corsa incredibile e tutti voi siete stati fantastici e meravigliosi, ma sto seguendo qualcosa di più grande. Quindi, grazie mille, vi amo e rimanete sintonizzati".

Non è chiaro cosa riservi il futuro a Robinson, ma sappiamo che l'immediato futuro lo vedrà apparire inThe Bad Guys un sequel per uno.