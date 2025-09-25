Crea il tuo controller Xbox ninja personale

HQ

Come tutti sappiamo, non mancano gli eleganti controller Xbox in un'ampia gamma di colori e temi. Ma se ancora, contro ogni previsione, non riesci a trovarne uno che ti piace, c'è Xbox Design Lab che ti consente di creare il tuo controller.

Le combinazioni sono quasi infinite e nuovi temi vengono rilasciati continuamente. Di recente, è stata lanciata l'opzione per costruire i controller di The Witcher e ora Microsoft ha annunciato che Ninja Gaiden 4 è il prossimo in linea per coloro che desiderano un po' di stile ninja sul proprio controller Xbox. Scrivono:

"Questi design hanno qualcosa sia per i veterani che per i nuovi arrivati, con la leggendaria Katana del Drago Rosso di Ryu Hayabusa e la katana dal manico blu del nuovo protagonista Yakumo. All'interno del bauletto ispirato alla stampa manga, troverai anche la sorprendente maschera Oni di Yakumo.

Mentre fai a pezzi i nemici, il Controller Wireless per Xbox su Xbox Design Lab offre infinite personalizzazioni per aiutarti a giocare a modo tuo. Scegli tra una varietà di stili di pulsanti curati per la combinazione di colori Ninja Gaiden 4 scelta, accentuando perfettamente le impugnature laterali testurizzate rosse e blu.

Vai a questo link per creare il tuo controller Ninja Gaiden 4, disponibile sia in versione standard che Elite, prima dell'uscita del gioco il 21 ottobre.