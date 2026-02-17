Creative Assembly aggiunge Tiger Warriors a Total War: Warhammer III come parte del primo pacchetto personaggi del gioco

HQ

Creative Assembly, lo sviluppatore della serie Total War: Warhammer, sta completamente andando fuori controllo per il decimo anniversario del franchise. Non solo quest'estate avremo il DLC Lords of the End Times, ma arriverà anche il primo pacchetto personaggi prima di allora, che introduce un personaggio completamente nuovo nel gioco e nell'ambientazione del Vecchio Mondo di Warhammer.

Creative Assembly ha collaborato con Games Workshop per introdurre Bhashiva, la Tigre del Deserto, la Tigre Bianca di Shang Yang e i suoi Guerrieri Tigre. Dato che questo è Warhammer e non giriamo intorno a metafore o cose del genere, per Tiger Warriors intendiamo ovviamente le persone tigre, con pelliccia, strisce e tutto il resto.

Il pacchetto personaggi costa £3,99 / $4,99 / €4,99, e offre anche alcune unità oltre a Bhashiva stessa. I Guerrieri Tigre faranno parte della lista dei Cathay, poiché la loro tradizione racconta di viaggi dalle terre di Ind in cerca di salvezza, trovandola insieme al Drago di Ferro Zhao Ming. C'è anche un interessante racconto che riguarda i Guerrieri Tigre che resistevano ai poteri del Caos quando gli Antichi lasciarono originariamente il mondo di Warhammer Fantasy.

Il team di CA punta a una data di uscita per la fine della primavera del pacchetto personaggi, quindi abbiamo ancora un po' di tempo prima di vedere Bhashiva in azione. Quando succede, però, ci viene promesso un tipo di unità completamente diverso da quello che abbiamo visto prima a Cathay.