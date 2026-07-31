Creatore di Fight Club: "Disney non ha idea di cosa fare con qualcosa di così oscuro"

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Al recente Celsius 232 nelle Asturie abbiamo avuto modo di parlare con fino a 22 (!) autori internazionali di narrativa di generi come horror (Grady Hendrix), fantascienza (Ted Chiang) ed epic fantasy (John Gwynne). Un altro chiaro momento saliente è stato Chuck Palahniuk, noto per affrontare temi scomodi e provocatori, e ovviamente per essere stato lo sceneggiatore originale di Fight Club, che compie 30 anni questo mese ed è stato adattato nel classico del 1999 da David Fincher.

Nell'intervista seguente discutiamo del suo stile di scrittura distintivo e dei temi complessi che definiscono il suo lavoro, ma poiché molti fan non sono nemmeno a conoscenza della loro esistenza, abbiamo prima chiesto se volesse vedere i vari sequel di Fight Club adattati.

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"L'eredità di Fight Club è molto complicata perché è stata finanziata da New Regency [Productions]", ci ricorda Palahniuk intorno al minuto 6:30 nel video. "E New Regency è crollata perché gran parte dei loro soldi proveniva dalla vendita illegale di munizioni. Ed è stato prodotto dalla 20th Century Fox, che da allora è stata acquistata da Walt Disney. E Disney non ha idea di cosa fare con qualcosa di oscuro come Fight Club".

Potrebbe esserci ancora speranza per un nuovo adattamento, seppur in un mezzo diverso, mentre Palahniuk continua:

"Quindi New Regency possiede parte del copyright. Disney detiene una parte del copyright. E tutti stanno combattendo. Quindi in questo momento sta per diventare uno spettacolo nel West End di Londra. Probabilmente questa è la prossima iterazione. Ma solo se Disney e New Regency dicono che va bene".

Il meme della Coppa del Mondo di Edward Norton e il nuovo libro cinematografico di Fincher su Fight Club

Tre decenni dopo l'uscita del romanzo, e 27 anni dopo l'adattamento cinematografico di David Fincher, Fight Club continua a risuonare con il pubblico. Il suo club sotterraneo, le sue regole famose e soprattutto il suo indimenticabile colpo di scena hanno lasciato un segno duraturo sia sui lettori che sugli spettatori. Pochi momenti recenti lo illustrano meglio della serie di meme su Edward Norton che ha invaso i social media durante e dopo la partita USA vs Turchia per la Coppa del Mondo.

"Ho visto quei meme", ride Palahniuk quando gli è stato chiesto durante l'intervista. "Venivano da tutti quelli che conoscevo. Non posso credere che dopo 25 anni sia ancora una cosa. È incredibile!"

Ma poi lo scrittore ha condiviso una notizia che i fan di lunga data di Fight Club apprezzeranno:

"Questo autunno dovrebbe uscire un enorme libro che il regista, David Fincher, sta producendo", presenta Palahniuk nel video. "Il libro si chiama La Prima Regola È... E probabilmente sono 800 pagine di interviste con tutti coloro che hanno messo insieme il film e una quantità enorme di fotografie dietro le quinte. Quindi questo è un libro che finirà su molti tavoli. Sarà un libro gigantesco".

Cosa significava per te Fight Club quando l'hai vissuto per la prima volta? Guarda l'intervista completa per ulteriori informazioni sul lavoro di Palahniuk.