Crime 101 arriva a Prime Video mercoledì

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Quando è arrivato nelle sale all'inizio di quest'anno, l'ultimo film d'azione con Chris Hemsworth come protagonista non si è rivelato un grande successo, ottenendo poco più di 70 milioni di dollari nella sua durata cinematografica, un risultato deludente considerando il suo budget presumibilmente di 90 milioni di dollari. Con questa interpretazione in mente, non sorprende che Amazon MGM Studios voglia rendere il film più accessibile il prima possibile.

Lo diciamo perché è stato confermato che Crime 101 debutterà su Prime Video già mercoledì 1 aprile. E no, non è una battuta preventiva del Pesce d'Aprile.

Per quanto riguarda ciò che Crime 101 offre, la sinossi del film può essere vista qui sotto così come il trailer cinematografico. Il film è davvero un film ricco di star, visto che vede anche la partecipazione di Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh e Nick Nolte.

"Ambientata sulla polvere sbiancata dal sole di Los Angeles, Crime 101 intreccia la storia di un ladro di gioielli sfuggente (Chris Hemsworth) la cui serie di rapine lungo l'autostrada 101 ha lasciato la polizia perplessa. Quando guarda il colpo di una vita, il suo cammino incrocia quello di una mediatrice assicurativa disillusa (Halle Berry) che si trova di fronte al suo bivio. Convinto di aver trovato un modello, un detective implacabile (Mark Ruffalo) si avvicina, aumentando ancora di più la posta in gioco. Con l'avvicinarsi della rapina, la linea tra cacciatore e cacciato inizia a sfumarsi, e tutti e tre si trovano di fronte a scelte che definiscono la vita—e alla consapevolezza che non si può tornare indietro."