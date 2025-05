Cristiano Ronaldo è di nuovo in cima alla lista degli atleti più pagati di Forbes, quasi raddoppiando il secondo

HQ

Cristiano Ronaldo ha 40 anni. La maggior parte dei giocatori di football d'élite si sono ritirati da tempo quando raggiungono quell'età, o si sono trasferiti in campionati meno impegnativi e meno ricchi, in accordo con i loro rendimenti sportivi in diminuzione. Ma non CR7. Il portoghese non solo gioca ancora, ma è l'atleta più pagato per farlo... in generale.

Forbes ha pubblicato la sua lista annuale degli atleti più pagati e Cristiano Ronaldo è ancora una volta in cima alla lista per il terzo anno consecutivo. E i suoi guadagni sono sconcertanti: $ 275 milioni in totale, (£ 206,6 milioni, € 245 milioni). 15 milioni di dollari in più rispetto allo scorso anno, quando era anche in cima alla lista.

Questo è quanto la squadra saudita Al Nassr apprezza la leggenda del Real Madrud, della Juventus e del Manchester United, con la maggior parte del denaro proveniente dai guadagni sul campo ($ 225 milioni). Naturalmente, guadagna anche un sacco di soldi da lucrosi accordi di sponsorizzazione.

Gli atleti più pagati provengono da Saudi Pro League, MSL, NBA, NFL, MLB e boxe

I guadagni di Ronaldo sono quasi il doppio di quelli del secondo atleta più pagato, la star dell'NBA Stephen Curry (Golden State Warriors), i cui guadagni annuali sono stati di circa 156 milioni di dollari (117,2 milioni di sterline, 139 milioni di euro). Il terzo è l'ex pugile Tyson Fury, con 146 milioni di dollari.

Dak Prescott (NFL, Dallas Cowboys, $ 137 milioni) e Leo Messi (Inter Miami, $ 135 milioni) completano la top 5, seguiti dalle stelle del baseball (Juan Soto, Shohei Ohtani), NBA (LeBron James, Kevin Durant) e Karim Benzema, che ha seguito un percorso simile al suo ex collega di Madrid... con risultati migliori: Benzema sollevatore ieri il titolo della Saudi Pro League con l'Al Ittihad.