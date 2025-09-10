Cristiano Ronaldo eguaglia il record nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo nella vittoria per 3-2 sull'Ungheria

HQ

Il Portogallo ha vinto un'emozionante partita per 3-2 con l'Ungheria martedì e Cristiano Ronaldo ha eguagliato un record nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo per squadre europee. Il suo gol su rigore è stato il 39º nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, eguagliando Carlos Ruiz, guatemalteco come capocannoniere nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo.

Ruiz ha giocato in 133 partite internazionali con il Guatemala, segnando 68 gol, ma non si è mai qualificato per la Coppa del Mondo. Nella sua ultima partita con il Guatemala ha segnato cinque gol nel 9-3 per Saint Vincent e Grenadine. Ronaldo ha segnato 141 gol in 233 presenze internazionali.

Nella partita giocata a Budapest, Barnabas Verga ha segnato il primo gol e all'84' sembrava che l'Ungheria avrebbe strappato un punto al Portogallo. Ma Joao Cancelo ha "cancellato" i piani dell'Ungheria due minuti dopo.

Il Portogallo, recente campione della Nations League, guida il Gruppo F con due vittorie. Le restanti quattro partite si giocheranno in ottobre e novembre. La capolista del girone otterrà la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo della prossima estate e la seconda classificata andrà agli spareggi.