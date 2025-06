Cristiano Ronaldo mette a tacere la Germania e porta il Portogallo in finale di Nations League

HQ

Cristiano Ronaldo avrà anche 40 anni, ma contribuisce comunque al Portogallo. Gli attaccanti hanno segnato l'ultimo gol della semifinale di Nations League tra Portogallo e Germania, terminata 2-1, regalando loro un biglietto per la finale di domenica. Florian Wirtz ha aperto il tabellone nel secondo tempo su assist di Nick Woltemade (al suo debutto con la nazionale maggiore tedesca), ma questo ha lasciato il posto a una grande reazione del Portogallo, con due gol in cinque minuti di Conceiçao e Ronaldo.

I padroni di casa della quarta Nations League di sempre, e gli unici senza titoli (Francia, Portogallo e Spagna hanno un titolo ciascuno) dovranno accontentarsi di un terzo posto nella partita per il terzo posto di domenica pomeriggio. La finale, domenica alle 20:00 BST e 21:00 CEST, vedrà la partecipazione di Francia e Spagna, a seconda del risultato della partita del 5 giugno alla stessa ora.

È vero che il gol di Ronaldo è stato un regalo di Nuno Mendes e Bruno Fernandes, ma dopo non aver segnato un solo gol a UEFA Euro 2024, incluso un rigore sbagliato, Ronaldo può essere orgoglioso di essere stato la chiave per la vittoria del Portogallo in quella che molto probabilmente sarà la sua penultima competizione... se si rimette in forma per la Coppa del Mondo del prossimo anno.