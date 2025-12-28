Cristiano Ronaldo si avvicina alla sfida dei 1.000 gol: 40 solo nel 2025, 44 da giocare

HQ

Cristiano Ronaldo ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-0 dell'Al-Nassr contro Al Akhdoud, e si sta avvicinando al suo obiettivo finale di superare i 1.000 gol in carriera. In particolare, dovrebbe segnare altri 44 gol, dato che il suo attuale totale di gol è di 956.

È fattibile? Sì, considerando che ha segnato 40 gol solo nel 2025 ed è attualmente sotto contratto fino al 2027 con l'Al-Nassr. In questa stagione nella Saudi Pro League, Ronaldo ha segnato 12 gol in 10 partite ed è a pari con il compagno Joao Felix come miglior marcatore della competizione, mentre l'Al-Nassr è in testa con 30 punti, avendo vinto tutte le partite.

Ronaldo non ha ancora vinto la Saudi Pro League da quando è entrato nel 2023, vincendo solo un trofeo minore nel 2023. Nonostante l'età (compirà 41 anni il 5 febbraio) si prevede ancora che giocherà un'altra stagione e mezza completa nella Saudi Pro League, con la Coppa del Mondo 2026 a metà stagione...

