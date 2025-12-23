Cronos: The New Dawn abbasserà la difficoltà all'inizio del 2026

HQ

Di solito, quando i giochi aggiungono una nuova modalità di difficoltà dopo il lancio, è per i sadici. Un'esperienza extra impegnativa che ti farà pentire di aver cliccato su Nuovo Gioco fin dall'inizio. Cronos: The New Dawn sta abbandonando questa tendenza con la sua nuova modalità Temporal Diver, che arriverà all'inizio del prossimo anno.

La Modalità Temporal Diver non cambia la storia o altro, ma dà solo più salute al personaggio giocante e dimezza la salute dei nemici. Se il tuo gameplay non è all'altezza ma vuoi vedere cosa offre la storia, Temporal Diver dovrebbe offrire un'esperienza più fluida.

È anche bello che il titolo della difficoltà non ti faccia sentire un bambino grande per averla scelta. Sei anche incoraggiato a giocare in difficoltà normale, Incudine del Collettivo, per completare l'esperienza successivamente, così da poter sbloccare Forgiata nel Fuoco - la modalità di difficoltà più alta del gioco.

Cronos: The New Dawn è ora disponibile su Nintendo Switch 2, PS5, PC e Xbox Series X/S.